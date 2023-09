MART – ROVERETO (TN) * “W LA DOMENICA“: « WORKSHOP – SPETTACOLI – LABORATORI – VISITE GUIDATE, QUATTRO GIORNATE SPECIALI A UN PREZZO SPECIALE »

19.10 - martedì 26 settembre 2023

Quattro gli appuntamenti della prima edizione: 29 ottobre, 26 novembre, 28 gennaio, 25 febbraio. Bambine e bambini, teen-ager, genitori, nonni. Famiglie numerose, allargate, grandi, medie o piccole. Per loro è pensato W la domenica! Workshop, spettacoli, laboratori, visite guidate e animate, percorsi per persone sorde e workshop accessibili ai ciechi. A cura del Mart e del Centro S. Chiara, giornate speciali a un prezzo speciale.

Domeniche di inverno, giornate corte e fredde. All’annosa domanda “Che fare con bambini e ragazzi?” rispondono il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento. Una volta al mese da ottobre a febbraio (saltando dicembre che è già un mese speciale) l’appuntamento è al Polo Mart con W la domenica!

Il Mart e il Centro S. Chiara si confermano luoghi aperti al dialogo e in ascolto. Le proposte culturali sono ideate tenendo in considerazione le esigenze delle persone a cui si rivolgono, esigenze che in questi anni sono cambiate sensibilmente. In particolare le famiglie sono sempre più consapevoli: cercano spazi accoglienti, che favoriscano la relazione e l’esperienza di qualità. I consumi culturali crescono e si raffinano.

Da sempre attenti e aperti alle famiglie, il Mart e il Centro S. Chiara incrementano il proprio impegno sia offrendo contenuti sempre diversi e di alto valore, sia tenendo in considerazione il fattore economico. Affinché la cultura sia inclusiva e accessibile, tanto nelle modalità di fruizione, quanto nei prezzi.

W la domenica!

Dal 29 ottobre al 25 febbraio, quattro occasioni per visitare il museo a un prezzo speciale: con soli 10 euro entra tutta la famiglia (massimo due adulti over 26).

Allo sconto si aggiunge un ricco programma pensato dall’Area educazione e mediazione culturale del Mart e dal Centro S. Chiara per coinvolgere pubblici diversi e nuovi pubblici.

Tra le novità, per esempio, spicca il laboratorio per teen-ager da frequentare in autonomia. Normalmente gli e le adolescenti arrivano in museo con genitori o insegnanti. In questo caso, potranno partecipare da soli al workshop, mentre adulti, fratelli o sorelle minori visiteranno il museo o seguiranno altre attività.

Ovviamente non mancano le proposte per piccoli e piccolissimi (dai 2 anni) a cui si aggiungono ogni domenica un laboratorio accessibile a bambine e bambini ciechi o visite guidate con interpretariato in Lingua dei segni.

Per la maggior parte degli eventi la partecipazione è gratuita.

Le attività coprono tutto l’arco della giornata e in alcuni orari è possibile scegliere tra più appuntamenti.

Tutto il giorno

Dall’apertura alla chiusura del museo, dalle 10 alle 18 con pausa tra le 13 e le 14, è possibile partecipare a Tante storie, animazione continua per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni. Negli spazi del Babymart, l’attività è adatta a bambine e bambini con disabilità visiva. Stessi orari per il laboratorio continuo Tape art, pensato per chi ha tra i 6 e i 14 anni. Entrambe le proposte sono gratuite, come anche Inquadrature, il workshop sulla fotografia per ragazzi e ragazze dai 12 anni in su e adulti. In questo caso è necessario scegliere l’orario a cui si vuole partecipare e prenotare.

Mattino

Per chi preferisce le ore del mattino è possibile seguire la visita animata delle 11, pensata per chi ha dai 5 ai 12 anni. Su prenotazione, costo 5 euro (gratuito per adulti accompagnatori).

Pomeriggio

Come ogni domenica alle 15 si può scegliere se partecipare alla visita guidata (consigliata per adolescenti e adulti, costo 2 euro, su prenotazione) o al Little Mart in Area educazione (dai 4 anni in su, costo 5 euro, gratuito per gli adulti accompagnatori, su prenotazione). La visita guidata può essere seguita anche da persone sorde, grazie al servizio di interpretariato LIS, i Little Mart sono indicati anche per chi ha disabilità visiva.

Anche alle 16 si può scegliere tra due proposte. Se in Area educazione c’è Teen Mart, per ragazze e ragazzi dai 13 anni in su (5 euro, su prenotazione), all’Auditorium Fausto Melotti c’è Scappo a teatro famiglie, adatto a tutte le età. Ogni volta uno spettacolo diverso, a cura del Centro S. Chiara. Agli appuntamenti inseriti nel calendario W la domenica!, che includono rappresentazioni per bambini dai 3 anni in su come Controvento di Michele Cafaggi (29 ottobre), Le nuove avventure dei musicanti di Brema del Teatro Due Mondi (26 novembre), Toma e Carolina di Anfiteatro (28 gennaio), e Colors, spettacolo di danza per ragazzi della compagnia TPO (25 febbraio), ad arricchire la programmazione di Scappo a Teatro famiglie all’Auditorium Melotti si aggiungono quelli del 4 e 18 febbraio (Yes Land e Zuppa di Sasso) e del 3 e 10 marzo (Piccoli principi e principesse e Malefici). Biglietti in vendita a 6 euro, ridotto 4 (3-14 anni e Euregio Family Pass), gratuito under 3 e oltre il terzo figlio.

Quando vuoi, come vuoi

E per chi cerca un modo nuovo di visitare il museo ma preferisce non essere coinvolto in nessuna attività?

Sono disponibili le audioguide alle Collezioni museali, per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni (3 euro) e il kit Esplora il Mart, per scoprire le Collezioni in modo divertente. Gratuito, il kit è adatto alla fascia 4-10 anni, a persone sorde, a persone con disabilità cognitive. Attraverso un percorso in sette tappe, Esplora il Mart è composto da una speciale mappa cartacea delle sale, sette buste con proposte operative (una per ogni tappa), materiali per disegnare, scrivere, ritagliare e incollare. In una shopper bag del museo, da restituire alla fine dell’esperienza.

Programma

Tante storie

Ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00, Babymart

Attività di animazione continua dedicata ai libri per l’infanzia, dai 2 ai 6 anni.

Attività indicata anche per persone con disabilità visiva.

Partecipazione gratuita senza prenotazione.

Tape art

Ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00, Foyer -1

Laboratorio continuo dedicato alla creazione di un’installazione collettiva negli spazi del museo. Dai 6 ai 14 anni.

Partecipazione gratuita senza prenotazione.

Inquadrature

Ore 10.00-11.00, 11.30-12.30, 14.00-15.00 e 15.30-16.30, Sale espositive

Fotografare il museo con la guida di un professionista, per ragazzi e ragazze dai 12 anni e adulti. Partecipazione gratuita. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it, T 0464.454135 e presso la biglietteria del museo nel fine settimana, T 0464.454240.

Visita animata

Ore 11.00-12.15, Sale espositive

Percorso guidato a misura di bambine e bambini, con sperimentazioni creative davanti alle opere d’arte. Dai 5 ai 12 anni.

Costo: 5 €, gratuito per gli adulti accompagnatori.

Prenotazione entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it, T 0464.454135 e presso la biglietteria del museo nel fine settimana, T 0464.454240.

Scappo a teatro Famiglie*

Ore 16.00, Auditorium Fausto Melotti

Spettacolo teatrale per tutte le età. Ogni settimana uno spettacolo diverso.

Costo: 6 € (ridotto 4 €). Biglietti in vendita presso la biglietteria dell’Auditorium Melotti (da 1 ora prima dello spettacolo) e online su www.boxol.it

Visita guidata

Ore 15.00-16.15, sale espositive

Percorso guidato alle mostre per ragazzi e ragazze dai 13 anni e adulti. Con interprete LIS.

Costo: 2 €. Prenotazione online www.mart.tn.it

Little Mart

Ore 15.00-16.30, Area educazione

Ogni domenica un laboratorio diverso per sperimentare i linguaggi dell’arte. Dai 4/5 anni. Attività indicata anche per persone con disabilità visiva.

Costo: 5 €, gratuito per gli adulti accompagnatori.

Prenotazione entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it, T 0464.454135 e presso la biglietteria del museo nel fine settimana, T 0464.454240.

Teen Mart

Ore 16.00-17.30, Area educazione

Laboratori dedicati ai teenagers in dialogo con l’arte. Dai 13 anni.

Costo: 5 €. Prenotazione entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it, T 0464.454135 e presso la biglietteria del museo nel fine settimana, T 0464.454240.

*Scappo a teatro Famiglie

Stagione 2023-2024

Domenica 29 ottobre ore 16.00

Controvento

Storia di aria, nuvole e bolle di sapone

di e con Michele Cafaggi

con le musiche originali di Marco Castelli

regia Ted Luminarc

PRODUZIONE STUDIO TA-DAA!

Età consigliata +3

Domenica 26 novembre ore 16.00

Le nuove avventure dei Musicanti di Brema

testi Gigi Bertoni

con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori

regia Alberto Grilli

PRODUZIONE TEATRO DUE MONDI

Età consigliata +4

Domenica 28 gennaio ore 16.00

Toma e Carolina

testo e regia Giuseppe di Bello

con Marco Continanza

organizzazione Michele Ciarla Francesca Valla

PRODUZIONE ANFITEATRO

Età consigliata +5

Domenica 4 febbraio ore 16.00

Yes Land

Spettacolo di circo inondato dal Clown!

regia Giulio Lanzafame, Olivier Delamare

PRODUZIONE GIULIO LANZAFAME

Età consigliata +4

Domenica 18 febbraio ore 16.00

Zuppa di Sasso

di Danilo Conti e Antonella Piroli

con Danilo Conti

PRODUZIONE ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI

Età consigliata: +3

Domenica 25 febbraio ore 16.00

Colors danza

ideazione Davide Venturini, Francesco Gandi

coreografia Catherine Galasso

danza Valentina Consoli, Běla Dobiášová, Isabella Giustina

PRODUZIONE COMPAGNIA TPO

in coproduzione con Teatro Metastasio (Italia)

Età consigliata +3

Domenica 3 marzo ore 16.00

Piccoli principi e principesse

PRODUZIONE COMPAGNIA TEATRALE STILEMA/UNO TEATRO

Età consigliata +4

Domenica 10 marzo ore 16.00

Malefici

testo Dario Vergassola

regia Manuel Renga

con I Muffins Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti

PRODUZIONE Associazione ATTI, Fondazione AIDA, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con la collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino e il sostegno della Fondazione Caritro

Età consigliata +5

///

Da ottobre a marzo tornano gli appuntamenti mensili dedicati al dialogo tra cinema e arte.

ALTRI QUADRI ARTISTI E IMMAGINI IN MOVIMENTO

Video d’artista a Rovereto. Aperitivi, proiezioni e incontri sono gli elementi del ciclo di eventi informali curato da Martina Melilli arrivato quest’anno alla seconda edizione. Una collaborazione Mart, Centro S. Chiara e Nuovo Cineforum Rovereto. Un giovedì al mese, ingresso gratuito.

Dall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte nasce la rassegna Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento. Una vera e propria stagione culturale organizzata dalle istituzioni che sul territorio si occupano di contemporaneo: Mart, Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Nuovo Cineforum Rovereto.

Per la nuova edizione gli organizzatori propongono una piccola grande novità: tutti i video saranno presentati all’Auditorium Melotti, che oltre a essere lo spazio cittadino dedicato al cinema d’autore, è dotato di tecnologie più potenti ed efficaci nel valorizzare la qualità delle opere. Come l’anno scorso, la partecipazione ad Altri Quadri è gratuita.

Dal giorno seguente, fino all’appuntamento del mese successivo, i video saranno proiettati in loop nella Sala conferenze del Mart, accessibile liberamente durante gli orari di apertura del museo.

Il duplice spazio dedicato alle opere in programma dal Mart e dall’Auditorium Melotti conferma non solo le sinergie tra gli enti, ma anche la vocazione a polo culturale.

La rassegna è pensata come uno spazio di incontro e condivisione durante il quale il pubblico può entrare in contatto e dialogare con le artiste e gli artisti che di volta in volta saranno presenti. Per favorire questa dimensione partecipativa tutte le serate cominceranno con un aperitivo offerto da Cavit, main sponsor del Mart. L’aperitivo sarà accompagnato da un breve dialogo di introduzione tra la curatrice e l’artista, cui seguirà la proiezione dei video. Al termine di ogni proiezione sarà possibile incontrare la curatrice, gli organizzatori, le artiste e gli artisti e instaurare relazioni informali. Serate al contrario, dunque, per stimolare il dibattito e la relazione.

Sei gli appuntamenti in calendario, sempre al giovedì: 5 ottobre, 9 novembre, 7 dicembre, 11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo. Inoltre sabato 7 ottobre in occasione della Giornata del Contemporaneo, nella Sala conferenze del Mart sarà proiettato il film Cemetery dell’artista spagnolo Carlos Casas, già ospite della prima serata di Altri Quadri.

La curatrice

Martina Melilli (1987) è un’artista multidisciplinare, regista e organizzatrice culturale.

Laureata allo IUAV, ha studiato cinema a Bruxelles, ha partecipato a numerosi festival internazionali, ricevuto premi e menzioni. Nel 2022 è selezionata per Berlinale Talents.

Conduce laboratori, lezioni e conferenze in numerose istituzioni italiane e internazionali. In Trentino collabora con l’associazione Nuovo Cineforum Rovereto e cura la co-direzione artistica del festival multidisciplinare Osvaldo.

Con i suoi film e cortometraggi ha partecipato a numerosi festival internazionali tra cui Festival di Locarno, International Rotterdam Film Festival, Ji.hlava IDFF, CineMigrante, DocuTIFF, Lago Film Festival, Filmmaker Film Festival, Milano Film Festival, Lo Schermo dell’arte, Ekrani i Artit festival, Scutari, Chicago IFF, DOK Leipzig. Nel 2017 ha vinto Artevisione, a cura di Sky Academy e Careof, con MUM, I’M SORRY, oggi parte della collezione del Museo del Novecento. Ha esposto, tra le altre, in istituzioni come Palazzo Strozzi Firenze, PAC Milano, GAM Roma.

Il primo ospite: Carlos Casas

Altri Quadri inaugura con un doppio appuntamento dedicato all’artista Carlos Casas.

Alla consueta serata del giovedì si aggiunge l’appuntamento speciale per la diciannovesima Giornata del Contemporaneo, la festa annuale promossa da AMACI – Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani, di cui il Mart è tra i primi soci fondatori.

Giovedì 5 ottobre

Fieldworks e Avalanche di Carlos Casas

Ore 18.00

Aperitivo e dialogo con l’artista

A seguire proiezione

Fieldworks

Carlos Casas spalanca allo spettatore una finestra sul mondo con i suoi Fieldworks, film composti da video-appunti paesaggistici che fin dal 2000 raccoglie e sviluppa attraverso riprese ambientali e registrazioni di radiofrequenze. Un viaggio a tappe che cerca di catturare le atmosfere dei luoghi visitati e di restituirle, potenziando la percezione dello spettatore attraverso un nuovo rapporto tra immagine e suono.

Ore 21.00

Avalanche

Performance con editing dal vivo, mixaggio e performance del suono, con la speciale collaborazione del musicista locale Ongon.

“Un viaggio nel tempo, uno specchio che riflette la storia del villaggio di Hichigh. Un documentario aperto, in continua evoluzione, il progetto della mia vita” così l’artista e regista Carlos Casas descrive AVALANCHE, un progetto da lui lanciato nel 2009, giunto alla sua ventesima incarnazione. Racconta la storia di un piccolo villaggio sulle alture del Pamir in Tagikistan, il “tetto del mondo” al confine con l’Afghanistan.

Sabato 7 ottobre – Giornata del Contemporaneo

Cemetery di Carlos Casas

Dalle 10.00 alle 18.00 in loop nella Sala conferenze del Mart.

Già presentato in numerosi film festival e musei, tra cui la Fondation Cartier e la TATE Modern, il lavoro arriva per la prima volta in un museo italiano.

Un vecchio elefante, probabilmente l’ultimo della sua specie, e il suo custode intraprendono un viaggio alla ricerca del mitico cimitero degli elefanti. Tra bracconieri e circostanze misteriose, lo spettatore assiste a un film d’avventura che si trasforma in un’opera d’arte documentaria di fantascienza astratta.

In occasione della Giornata del Contemporaneo, dedicata anche quest’anno al tema della sostenibilità, un lavoro sulla perdita dell’innocenza, sul colonialismo e la scomparsa di santuari ecologici.

L’artista

Carlos Casas (1974, Barcellona) si muove tra il cinema, il suono e le arti visive.

I suoi lavori sono stati presentati nelle biennali di Venezia, Shanghai, Bangkok e Istanbul. I suoi film sono stati proiettati e premiati nei festival di tutto il mondo, tra cui il Festival del Cinema di Venezia, il Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il Buenos Aires International Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema del Messico, CPH DOX Copenhagen, FID Marsiglia. Inoltre, numerosi festival internazionali e cineteche gli hanno dedicato importanti retrospettive. Il suo lavoro è stato esposto in musei e gallerie internazionali, come Tate Modern di Londra, Fondation Cartier, Palais de Tokyo, Centre Pompidou di Parigi, NTU CCA Singapore; Hangar Bicocca, La Triennale di Milano, CCCB Barcelona, Matadero Madrid, Museo, Reina Sofía Madrid, MAAT Lisbona, GAM Torino.