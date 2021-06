FEDERAZIONE CORI TRENTINO * TERRA DEI CORI – RAI RADIO 1: « SPAZIO ALLA FORMAZIONE MONTE PELLER DI CLES, IN ONDA MARTEDÌ 29 GIUGNO ORE 13.20 »

Ultima puntata della rubrica Trentino Terra dei Cori condotta da Silvia Gadotti. Il Coro Monte Peller di Cles domani a Radio 1 Rai (13.20).

È dedicata al Coro Monte Peller di Cles l’ultima puntata di Trentino Terra dei Cori, in programma su Radio 1 Rai domani, martedì 29 giugno, alle 13.20, Nato nel 1965 il “Monte Peller” è un coro maschile a voci pari DI 31 elementi, diretto per 50 anni dal maestro Paolo Lorenzoni. Dal 2016 al suo posto c’è il figlio, Alberto Lorenzoni, diplomato al Conservatorio di Trento. La formazione nonesa, presieduta da Enzo Larcher, ha partecipato a diversi concorsi ottenendo vittorie e piazzamenti di rilievo.

Da segnalare tra le molte trasferte all’estero quella più recente in Argentina, a Buenos Aires, Rosario e La Plata, dove il Monte Peller ha cantato per gli emigrati trentini. Con il coro di Cles Trentino Terra dei Cori conclude il lungo viaggio di Radio 1 Rai nel mondo della coralità trentina. Un viaggio iniziato il 3 gennaio scorso che, con la collaborazione della Federazione cori del Trentino, ha portato la conduttrice Silvia Gadotti, sotto la guida del regista Stefano Uccia, ad incontrare e intervistare ben 26 formazioni vocali di vario tipo attive nel territorio della nostra provincia. Anche domani l’appuntamento sarà alle 13.20, subito dopo il GR1 nazionale. Per sintonizzarsi le frequenze di Rai Radio 1 sono FM 88.6, 87.9, 91.00, 91.3.

L’elenco completo dei cori intervistati si trova nel sito della Federazione cori del Trentino a questo link:

*

Foto del Coro Monte Peller di Cles