ITALIA NOSTRA – SEZIONE TRENTINA * “INFORMA 2026-22“: BALDRACCHI, « PRESENTAZIONE VOLUME, IMPORTANTE MOMENTO DI REVISISONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA »

Nei giorni scorsi la Sezione trentina di Italia Nostra ha tenuto un incontro di presentazione del corposo volume INforma 2016-22 (425 pagine) che raccoglie i bollettini della Sezione che in quei 7 anni sono stati inviati via mail a soci, sostenitori, amministrazioni e media. L’iniziativa ha concluso le manifestazioni per il 60° anno di fondazione della Sezione. È stato un importante momento di revisisone dell’attività svolta, delle prese di posizione, delle analisi e ricerche, dei confronti e dibattiti. Ci siamo resi conto della grande mole di lavoro eseguito ma anche della necessità di proseguire la nostra attività con sempre maggiore impegno, allargamento di orizzonti e di proposte collaborative con le altre associazioni.

Oltre alla presidente Manuela Baldracchi e all’ex presidente Beppo Toffolon, ha preso la parola il giornalista Giampaolo Visetti, inviato speciale del quotidiano La Repubblica, invitato quale “attento osservatore esterno” che, nella relazione dal titolo Gli ultimi consumatori del mondo: il diritto di sapere e il dovere di scegliere, ha proposto un’analisi sulla realtà partecipativa attuale e sulla necessità di assicurare un’informazione efficace al cittadino, in un momento di grande facilità di diffusione delle notizie ma anche di grande pericolosità di non saperle gestire.

