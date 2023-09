A.C. TRENTO * SERIE “C”: “ PAREGGIO 1-1, IN INFERIORITÀ NUMERICA CONTRO LEGNAGO SALUS “

23.58 - mercoledì 20 settembre 2023

Il Trento conquista un buon pareggio per 1-1 in inferiorità numerica contro il Legnago Salus

Secondo pareggio consecutivo casalingo per i Gialloblù che contro i veronesi, dopo aver subito la rete di Martic e l’espulsione di Obaretin, nel secondo tempo trovano il pari con Petrovic dal dischetto. Domenica prossima alle ore 14 quinto appuntamento di stagione in trasferta contro il Fiorenzuola.

Termina con un buon pareggio per 1-1 la sfida tra Trento e Legnago Salus. Ottima la reazione dei gialloblù che, dopo aver subito la rete dello svantaggio realizzata da Martic e l’espulsione comminata a Obaretin, riescono a pareggiare la sfida con la marcatura di Petrovic su calcio di rigore. Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Obaretin, Ferri e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Terrani e Pasquato ai lati con Petrovic al centro dell’attacco. Il Legnago Salus parte forte e dopo sette minuti di gioco passa in vantaggio per effetto della rete siglata di testa da Martic, bravo a correggere in rete il corner calciato precisamente da Giani. Subita la marcatura ospite, il Trento aumenta i giri del motore, portandosi in attacco e calciando al 15’ con Sangalli.

Al 40’ l’episodio che avrebbe potuto complicare ulteriormente la gara per i gialloblù: Martic pesca dalla distanza Svidercoschi, che viene fermato irregolarmente da Obaretin. Per il Signor Luongo si tratta di un fallo da espulsione diretta. Nel secondo tempo il Trento, seppur in inferiorità numerica, gioca meglio e al 52’ conquista un calcio di rigore netto per un fallo di Pelegatti su Frosinini.

Dagli undici metri Petrovic non sbaglia, realizzando così la seconda marcatura consecutiva dopo quella contro il Novara. Nel finale il Legnago ci prova, prima con Buric e poi con Van Ranbeeck, senza però rendersi particolarmente pericoloso. Finisce così con un buon punto per gli uomini di Bruno Tedino la sfida casalinga contro il Legnago Salus. Il Trento, dopo le prime quattro giornate di campionato, sale a otto punti in classifica. Domenica 24 settembre, alle ore 14, gli aquilotti scenderanno nuovamente in campo per affrontare in trasferta il Fiorenzuola di Andrea Bonatti.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – F.C. LEGNAGO SALUS 1-1 (0-1)

RETI: 7’pt Martic, 7’st Petrovic

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Obaretin, Ferri (25’st Garcia Tena), Vaglica (36’pt Vitturini); Di Cosmo (1’st Rada), Sangalli, Attys; Terrani (1’st Barison), Petrovic (33’st Sipos), Pasquato.

A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Brevi.

Allenatore: Bruno Tedino

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti (25’st Van Ranbeeck), Martic, Noce; Muteba, Viero, Diaby (11’st Casarotti), Mazzali; Giani (41’st Sambou); Svidercoschi (41’st Tabue), Rocco (11’st Buric).

A disposizione: Businarolo, Tosi, Motoc, Travaglini, Ruggeri, Sternieri, Zanandrea, Franzolini.

Allenatore Massimo Donati

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli

ASSISTENTI: Matteo Gentile di Isernia e Francesco Macchi di Gallarate

IV UFFICIALE: Giacomo Rossini di Torino

NOTE: pomeriggio estivo, cielo nuvoloso con pioggia nel secondo tempo, temperatura attorno 23°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 28’pt Sangalli, 32’pt Diaby, 3’st Mazzali, 28’st Frosinini, 34’st Attys. Espulsi: 41’pt Obaretin. Angoli: 4-5 Recupero: 2’+4’. Totale spettatori: 1250 circa.

INTERVISTE

BRUNO TEDINO

“Come già detto in fase di presentazione, abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara. Devo essere sincero: Donati nel primo tempo ha preparato meglio la partita ma nel secondo tempo siamo stati maggiormente pericolosi. Siamo infatti riusciti a cambiare modulo mettendoli più in difficoltà. Secondo me, durante i primi minuti, la squadra ha approcciato bene, riuscendo ad avere anche alcune occasioni importanti. Poi purtroppo abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Nel secondo tempo, seppur in inferiorità numerica e sotto di un uomo, la squadra ha fatto bene. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, non potevo chiedere loro di più, anche considerando che abbiamo fatto diverse partite ravvicinate”.

TOMI PETROVIC

“Avremmo potuto portare a casa tre punti. Credo che, se non ci fosse stata l’espulsione, avremmo anche potuto vincere. Siamo partiti male, arrivando sempre tardi nei duelli individuali, ma nel secondo tempo siamo riusciti a migliorarci. Questa seconda rete consecutiva mi da molta fiducia, spero di riuscire a continuare a segnare. Domenica andremo a Fiorenzuola per fare una grande partita e cercare di portare a casa dei punti preziosi”.

FOTO: Carmelo Ossanna