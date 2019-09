MEDIASET * LOTTA ABBANDONO SCOLASTICO: « DAL 29 SETTEMBRE AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA ISTITUZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE »

Domenica 29 settembre, con uno spot sul fenomeno dell’abbandono scolastico, parte la nuova campagna istituzionale di sensibilizzazione sociale ideata da Mediaset. L’iniziativa “Mediaset ha a cuore il futuro” dà continuità all’impegno che l’Azienda già porta avanti con i suoi programmi. Verranno via via affrontati temi di rilevanza nazionale, che saranno declinati all’interno di una campagna integrata multimediale, su tv, radio e web, con spot, copertura digital e social.

Un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa di Mediaset e attirare l’attenzione su emergenze del Paese o problematiche talvolta trascurate. Si comincia con il problema della dispersione scolastica, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Un fenomeno particolarmente sentito nel nostro Paese, una piaga che, secondo le ultime ricerche di Eurostat, colloca l’Italia al quarto posto in Europa per abbandoni precoci dopo Malta, Spagna e Romania, ben al di sopra della media europea. In Europa, infatti, solo il 10% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni possiede unicamente la licenza media.

Non solo in Italia siamo al 14,5%, ma, dopo un lungo periodo di riduzione, nell’ultimo anno il tasso di dispersione scolastica è tornato a crescere dello 0,7%. Mediaset ha a cuore il futuro del suo pubblico e il pay off di questa prima campagna spot lo ricorda: «Se abbandoni la scuola rinunci al tuo futuro». Cologno Monzese, 26 settembre 2019