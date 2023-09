PAT * ELEZIONI PROVINCIALI: “ DEPOSITO CANDIDATURE, I DATI IN CHIUSURA DELLA TERZA GIORNATA “

19.37 - mercoledì 20 settembre 2023

Deposito candidature, i dati in chiusura della terza giornata.

In chiusura della terza giornata delle operazioni per il deposito delle candidature per le elezioni provinciali 2023, presso la sede della Provincia (Trento, piazza Dante 15, primo piano, ala Mittempergher) sono state accettate 7 nuove liste:

Fascegn; Alternativa Popolare per il Trentino, Partito Democratico del Trentino, Partito autonomista Trentino Tirolese – PATT, Azione, Forza Italia, Fassa.

Non ci sono novità rispetto a ieri, invece, per quanto riguarda la presentazione dei candidati a presidente, che rimangono in questo momento 6.

È ancora possibile fino alla chiusura di domani, presentare nuove candidature. La procedura, curata dal Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia continuerà infatti domani, ultimo giorno, a partire dalle ore 8 e fino alle ore 12.