CARABINIERI – ROVERETO (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « DETENZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI, SEGNALATI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 2 SOGGETTI »

11.57 - venerdì 30 settembre 2022

Prosegue l’azione di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rovereto: la pressante attività di controllo posta in atto, nelle ultime settimane, per arginare la diffusione di sostanze stupefacenti, quali cocaina ed hashish, ha permesso, nel corso della scorsa settimana, di segnalare all’autorità giudiziaria 2 soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti e segnalarne un’altra all’Autorità amministrativa per detenzione ai fini personali di s.s..

Le attività hanno avuto luogo nei parchi cittadini o nelle grandi aree di sosta, senza dimenticare i luoghi di grande passaggio come la stazione ferroviaria. Sono stati pertanto sottoposti ad attento controllo e vigilanza le principali zone verdi e parcheggi della Città della Quercia – anche per garantirne una serena fruizione ai cittadini.

In tale contesto, nella serata di mercoledì i Carabinieri hanno notato nei pressi di questo Borgo Santa Caterina una persona che ha destato il loro interesse investigativo.

L’immediato intervento da parte dei militari della pattuglia in turno dell’Aliquota Radiomobile ha permesso di bloccare l’uomo individuato precedentemente.

Il giovane nigeriano, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, dal peso di circa 1 grammo. Nella circostanza al giovane è stata sequestrata anche una discreta somma di denaro, in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A distanza di un paio di giorni dal primo intervento i militari dell’aliquota Radiomobile, durante un controllo avvenuto nei presso del piazzale Orsi antistante la stazione ferroviaria, hanno individuato una donna che veniva trovata in possesso di sostanze stupefacenti e successivamente segnalata per detenzione di s.s. ai fini di spaccio.

In particolare, la donna veniva notata, dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Rovereto, mentre si aggirava nei locali della locale stazione ferroviaria, atteggiamento che destava sospetto.

La donna, durante le fasi del controllo, veniva trovata in possesso di ben 6 dosi di eroina e di un flacone contenente del metadone. Nella circostanza veniva rinvenuta nella disponibilità della stessa e sequestrata anche una piccola somma di denaro ritenuta provento di una precedente attività di spaccio.

In entrambi i casi i due soggetti individuati venivano accompagnati presso la Caserma di piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa, dove, dopo la redazione degli atti di rito, venivano rilasciati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da segnalare inoltre che nel corso della citata attività preventiva veniva individuato e segnalato al Commissariato del Governo di Trento un giovane del posto, il quale all’atto del controllo veniva trovato in possesso di circa 1.5 grammi di hashish.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.