GRUPPO FDI – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * QUESTION TIME: « MOSCHEA ABUSIVA IN PIAZZA CANTORE (CRISTO RE), IL SINDACO TOLLERA I LUOGHI DI CULTO ABUSIVI? »

08.54 - mercoledì 10 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Al Presidente del Consiglio comunale Dott. Paolo Piccoli.

MOSCHEA ABUSIVA IN PIAZZA CANTORE (CRISTO RE) IL COMUNE TOLLERA I LUOGHI DI CULTO ABUSIVI, IN VIOLAZIONE DEL PRG E SANZIONA SOLO GLI AUTOMOBILISTI.

Più cittadini ci hanno contattato allarmati e preoccupati la l’apertura di un nuovo luogo di culto / moschea abusiva nella città di Trento – addirittura in Piazza Cantore (Cristo Re), nell’immobile in cui prima stava la Banca. La frequentazione risulta essere assidua con assembramenti di persone fuori e dentro i locali. Le immagini che alleghiamo alla presente (poggia scarpe – persone intente alla preghiera) dimostrano chiaramente come il luogo non sia un mero centro culturale, ma un vero e proprio luogo di culto, aperto in violazione del Piano Regolatore, che, per tali fattispecie prevede espressamente la necessità che la zona sia identificata quale AR (attrezzature religiose – V. LEGENDA PRG.).

Si domanda quindi all’Amministrazione se non abbia notato ciò che tutti i cittadini hanno chiaramente visto, se sappia che nei condomini e nel quartiere stanno sorgendo dei comitati per la preoccupazione che il luogo e le frequentazioni arrecano, se intenda predisporre le verifiche e procedere alla chiusura del luogo di culto aperto in spregio alle regole del nostro Comune

Si allega relazione fotografica dei luoghi.

Cons. Andrea Merler

Cons. Giuseppe Urbani

Cons. Cristian Zanetti

Cons. Daniele Demattè