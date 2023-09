LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « PRESENTAZIONE CANDIDÀTI CON FUGATTI E SPINELLI, A BASELGA DI PINÈ (22/9 – 11.00) »

19.09 - mercoledì 20 settembre 2023

Venerdì 22 settembre alle ore 11.00 a BASELGA DI PINE’ presso Areaderma in via Per Trento n. 16 si terrà la presentazione delle candidate e dei candidati della lista FUGATTI PRESIDENTE alle elezioni provinciali del prossimo 22 ottobre 2023.

Alla conferenza stampa saranno presenti il candidato Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il Segretario nonché capolista Achille Spinelli, oltre alle candidate e ai candidati.