CONSOB * AVVICENDAMENTI VERTICE: « RASSEGNATE DA ENRICO AJELLO LE DIMISSIONI DA DIRETTORE GENERALE, MARIA ANTONIETTA SCOPELLITI ASSUMERÀ L’INCARICO PER TRE MESI »

17.34 - mercoledì 15 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Avvicendamenti al vertice della struttura in Consob. La Consob comunica che il Direttore Generale, Dottor Enrico Ajello, ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica fino al 31 marzo p.v. La Commissione ha deciso che la Dottoressa Maria Antonietta Scopelliti, Segretario Generale, assumerà l’incarico di Direttore Generale per tre mesi dal primo aprile al 30 giugno 2023, mantenendo al tempo stesso il suo ruolo come Segretario Generale.

La Dottoressa Tiziana Togna, il 23 dicembre 2022, aveva rassegnato le dimissioni da Vice-Direttore Generale con effetto dal primo aprile 2023.

L’incarico di Vice-Direttore Generale è stato attribuito alla Dottoressa Marina Cicchetti, attualmente capo dell’Ufficio controllo interno, per un periodo di sei mesi dal primo aprile al 30 settembre 2023.

La Commissione ringrazia il Dottor Ajello e la Dottoressa Togna per il prezioso servizio svolto nell’Istituzione. Sono in fase avanzata di definizione le procedure con cui la Commissione provvederà nel più breve tempo possibile alla nomina del prossimo Direttore Generale.