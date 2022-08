“45ESIMA FESTA DELLA FRATELLANZA“ * PASSO PARADISO: « PER RICORDARE LE GIOVANI VITTIME DELLA GUERRA SUL PRESENA (28/8 – ORE 8.00) »

19.08 - mercoledì 24 agosto 2022

Come ogni anno, ci troviamo domenica 28 agosto 2022 al Passo Paradiso per ricordare le giovani vittime della guerra sul Presena e per rinnovare il nostro impegno per la pace. Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 8.00 alla telecabina per il Ghiacciaio Presena, in tempo utile per iniziare alle 10.00 dalla parte sommitale del ghiacciaio, la sfilata con la banda fino al Passo Paradiso, dove alle 10,45 verrà celebrata la Santa Messa, per concludere con la commemorazione ufficiale.