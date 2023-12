PAT * AREA VIA AL DESERT: « NUOVO POLO SANITARIO E UNIVERSITARIO, OTTO LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE »

13.28 - martedì 5 dicembre 2023

Nuovo Polo sanitario e universitario: 8 manifestazioni di interesse. Scadeva oggi a mezzogiorno il termine fissato da APAC per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al Nuovo polo sanitario e universitario di Trento. Il commissario straordinario incaricato dalla Giunta provinciale per portare a termine la realizzazione dell’opera nell’area di Via al Desert comunica che sono 8 gli operatori economici che hanno presentato la candidatura per l’affidamento della progettazione in oggetto. Il passo successivo riguarda ora la verifica dei requisiti: l’iter – comunica il commissario Antonio Tita – verrà avviato a breve.