GALATEO (FDI) * FUNICOLARE MERANO: « ESPRIMIAMO LA NOSTRA CONTRARIETÀ AL PROGETTO, ZACCARIA E ALBIERI CHIARISCANO IL LORO PENSIERO A RIGUARDO »

13.59 - venerdì 13 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Funicolare, Fratelli d’Italia esprime la propria contrarietà al progetto. Galateo (FdI): Zaccaria e Albieri chiariscano il loro pensiero a riguardo. Fratelli d’Italia prende posizione e pone alcune domande importanti riguardo alla proposta della Funicolare Merano – Scena – Tirolo, chiedendo chiarezza da parte degli assessori meranesi Albieri e Zaccaria, candidati alle prossime provinciali con la lista Civica. In merito a questa questione, il consigliere provinciale e portavoce provinciale Marco Galateo ha espresso la sua decisa contrarietà alla realizzazione dell’opera durante un recente dibattito a Merano.

“L’assessora Albieri”, spiega il portavoce di Giorgia Meloni, “dovrebbe peraltro informarsi meglio sulla situazione attuale della funicolare. È chiaro a tutti che i famosi fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) non saranno stanziati per questa opera e non saranno disponibili. Questo significa che l’intero costo dell’opera ricadrà sulle casse della provincia e del Comune di Merano. Soldi che verranno restituiti a rate alla città del Passirio solo se il finanziamento statale, del quale al momento non vi è alcuna certezza, verrà effettivamente concesso. Questa situazione mette un peso insostenibile sul bilancio comunale di Merano.”

Galateo mette in evidenza che l’opera sembra essere richiesta principalmente dagli albergatori di Scena, ma non sembra godere di un sostegno significativo tra i cittadini di Merano, i quali non ne vedono l’utilità. L’opera è stata descritta come faraonica e costosissima, e Galateo sostiene che impiegherebbe notevoli risorse economiche per avvantaggiare solo alcune categorie di interessi particolari.

Un’altra questione sollevata da Galateo è il parcheggio di via Karl Wolf. “Serve davvero questo parcheggio? È conveniente? È economicamente sostenibile?” – chiede l’esponente di Fratelli d’Italia che aggiunge: “Nel preventivo per la realizzazione della funicolare di oltre 110 milioni di euro, non sono incluse spese come le indagini geologiche e idrogeologiche, i costi degli espropri ed acquisti dei terreni dai privati, i parcheggi e le opere accessorie. Inoltre, i 37,5 milioni di euro del previsto contributo sembrano essere suddivisi in tante tranche fino al 2036 e non è chiaro se siano stati autorizzati dal Ministero.

Merano non può permettersi di contribuire ulteriormente a un progetto che sembra essere finanziariamente insostenibile. Questo è particolarmente vero considerando il precedente del garage in caverna, che doveva essere interamente a carico della partnership pubblico-privata (PPP), ma alla fine ha richiesto investimenti significativi da parte del Comune.

Fratelli d’Italia chiede chiarezza su questo progetto e invita Albieri e Zaccaria a dichiarare apertamente la loro posizione prima delle elezioni. Gli elettori meritano di sapere come si pongono in riferimento a questa proposta, che avrà un impatto significativo sul bilancio comunale e sull’intera comunità di Merano.

*

Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia