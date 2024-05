CASAAUTONOMIA.EU * ELEZIONI COMUNALI MEZZOLOMBARDO: « LA LISTA “FUTURO INSIEME” SOSTERRÀ IL CANDIDATO SINDACO MARCO PAVANELLI CON IL CONTRIBUTO DI DELUCCA ALESSANDRO E FONTE MARCO »

16.45 - venerdì 3 maggio 2024

Il sostegno di Casaautonomia.eu per la lista del Candidato Sindaco per Mezzolombardo Pavanelli Marco. Alle elezioni comunali di maggio a Mezzolombardo, come in altri comuni del Trentino, il movimento Casa autonomia.eu ha contribuito alla costruzione di una lista. La lista “Futuro Insieme” sosterrà il candidato Sindaco Marco Pavanelli con il contributo di due giovani membri: Delucca Alessandro (1995) e Fonte Marco (1998), Soci di Casaautonomia.eu.

Tale partecipazione è anche frutto del lavoro dell’Alleanza Democratica Autonomista (ADA) che ha permesso di unire risorse, intenti e idee per la costruzione della lista e del programma offrendo così ai cittadini di Mezzolombardo un’alternativa alla destra.

Il movimento giallo ha arricchito la lista “Futuro Insieme” di valori a cui Casaautonomia.eu fa riferimento, ossia, quelli cattolici democratici, liberali e progressisti.

Alessandro Delucca, 29 anni con una formazione tecnica ambientale. Da sempre legato ai veri valori autonomisti del nostro territorio. Si candida per portare concretezza e competenza nella gestione del suo paese, dal tema ambiente alla necessità di coinvolgere direttamente la popolazione nelle decisioni riguardanti la collettività.

Il giovanissimo Marco Fonte, Dottore magistrale in Politiche Pubbliche e Amministrazione e iscritto al movimento politico CasaAutonomia.eu fin dagli inizi. Si candida nella lista “Futuro Insieme” per consentire la presenza di una forza politica in grado di offrire ai cittadini scontenti la possibilità di non votare la giunta uscente.

In quanto membro di Casa Autonomia, i suoi valori politici sono riconducibili alla cultura popolare, liberal-democratica e riformista. Per questa ragione non si ritiene un cittadino di sinistra. Tuttavia, il rafforzamento di una destra nazionalista e incompetente ha obbligato i moderati a formare alleanze con la sinistra per tutelare i valori repubblicani. Per questo motivo reputiamo importante che l’elettorato moderato di centro non voti per chi storicamente si è posto in antitesi alle politiche di De Gasperi, di Sturzo, di Einaudi o di Aldo Moro.

Anche nelle elezioni amministrative i valori non possono essere ignorati, in quanto le scelte di ordinaria amministrazione richiedono anch’esse una coscienza ideale.

Come Movimento riteniamo utile e doveroso fare un appello al voto attraverso le parole di un antico politico ateniese, Pericle, il quale sosteneva che il cittadino che non si interessa allo Stato non è da considerare innocuo, ma inutile .

Dallapiccola Michele Segretario politico per MCA

Demagri Paola Consigliera provinciale per MCA