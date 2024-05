GPI – TRENTO * SERVIZI TRASFUSIONALI: «AGGIUDICATA LA GARA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, 1,8 MLN PER 48 MESI»

18.07 - venerdì 3 maggio 2024

Gpi S.p.A si è aggiudicata la gara per la realizzazione del Sistema informativo integrato trasfusionale della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) che prevede lo sviluppo di un’innovativa soluzione software per la gestione dell’intero processo trasfusionale di tutte le strutture sanitarie della Regione.

Il contratto, del valore di € 1,8 mln e della durata di 48 mesi, ha l’obiettivo di supportare tutte le fasi del processo trasfusionale: dalla raccolta del sangue (donazione), alla sua conservazione e distribuzione, fino alla trasfusione al paziente. Si garantiscono così i massimi standard di qualità, affidabilità e sicurezza per pazienti e operatori.

Il Gruppo Gpi, leader in Italia e tra i maggiori player a livello Globale nell’ambito delle soluzioni software per i servizi trasfusionali, copre circa il 70% del mercato italiano – oltre al FVG gestisce i sistemi regionali di Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia – e annovera oltre mille clienti distribuiti in 57 paesi con progetti nazionali in Arabia Saudita, Croazia, Estonia e Grecia.

Il contratto vinto, arricchito dalla partnership di valore con la Regione FVG, territorio nel quale è nata la competenza del Gruppo nel settore, è un laboratorio per il futuro dove sperimentare soluzioni all’avanguardia da esportare sui mercati globali. Questo grazie alla disponibilità di tecnologie innovative e alla storica competenza di un team internazionale di circa 200 persone dedicato alla suite Gpi4Med.BLOOD.

