FIMMG TRENTINO * BANDO CONCORSO CORSO FORMAZIONE MEDICINA GENERALE: DI GIANNANTONIO, «SODDISFAZIONE PER L’APPROVAZIONE DELLA PAT»

17.28 - venerdì 3 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Oggetto: Bando concorso Corso Formazione Specifica in Medicina Generale.

Fimmg Trentino esprime soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta provinciale del bando di concorso per l’ammissione di 40 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024/2027.

In un momento storico caratterizzato da carenza di medici a fronte dell’incremento delle fragilità e dei bisogni di salute dei cittadini, l’avvio della Scuola permetterà di formare e di inserire nel territorio nuove risorse professionali a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale e dell’assistenza territoriale.

Compito nostro e delle Istituzioni Provinciali e Aziendali è quello di lavorare per un esito proficuo delle trattative in corso per la sottoscrizione di Accordi integrativi, affinché garantiscano ai nuovi Colleghi condizioni di lavoro economiche, organizzative e professionali adeguate al ruolo di medico di fiducia delle famiglie trentine.

Il Segretario Generale Provinciale Fimmg Trentino Dr Valerio Di Giannantonio

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio: sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”, cit, Lettera ad una Professoressa, Scuola di Barbiana Don Milani