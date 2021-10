ROSSATO (FDI – TRENTINO) * COVID: « RIATTIVAZIONE CENTRI ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI, SODDISFAZIONE PER LA DECISIONE DELLA GIUNTA PAT CHE AIUTERÀ MOLTI CITTADINI TRENTINI »

Riattivazione centri esecuzione tamponi rapidi, Rossato (FdI): “Soddisfazione per la decisione della Giunta che aiuterà molti cittadini trentini”.

Esprimo soddisfazione per la decisione della Giunta provinciale che autorizza l’Azienda sanitaria ad offrire il servizio di tamponi rapidi a pagamento fino al 30 novembre 2021 attraverso corsie apposite all’interno dei centri vaccinali per permettere ai cittadini di eseguire i test necessari per ottenere la certificazione verde Covid-19 obbligatoria per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

Nella delibera è inoltre specificato che “per aumentare la capacità di tamponi, l’Azienda potrà coinvolgere, fuori orario di servizio, il proprio personale dipendente”.

Negli scorsi giorni, attraverso un’interrogazione, avevo espresso la preoccupazione che a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di possesso del Green pass la domanda di tamponi per i cittadini trentini che avranno bisogno di effettuarne fino a tre a settimana per poter continuare a lavorare potesse superare l’offerta delle farmacie (già oberate di richieste), chiedendo proprio che la Giunta provinciale si attivasse per sospendere il divieto di esercizio della professione infermieristica al di fuori dell’orario di servizio per aderire all’attività di esecuzione di test validi per l’ottenimento della Certificazione verde Covid-19.

Ringrazio la Giunta provinciale per aver recepito la mia proposta che aiuterà molti cittadini trentini, che in questo modo potranno lavorare in piena libertà, nonché finirà per sgravare le farmacie e le altre strutture che in Provincia si occupano di effettuare i test.

*

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia