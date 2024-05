PAT * CALENDARIO SCOLASTICO 2024/2025.: « LE LEZIONI INIZIERANNO LUNEDÌ 9 SETTEMBRE E TERMINERANNO GIOVEDÌ 12 GIUGNO » (DATE PERIODI DI SOSPENSIONE)

16.18 - venerdì 3 maggio 2024

Approvato il calendario scolastico 2024/2025. Con un provvedimento della Giunta provinciale, approvato oggi su proposta della vicepresidente e assessore all’istruzione e politiche per la famiglia, è stato definito il calendario per l’anno scolastico 2024/2025, valido per le scuole dell’infanzia, le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo e le istituzioni formative.

Le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del primo e del secondo ciclo inizieranno le lezioni lunedì 9 settembre 2024 e termineranno giovedì 12 giugno 2025. Per quanto riguarda la formazione professionale, le istituzioni formative provinciali e paritarie determinano l’organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell’attività didattica, con l’unico vincolo della data di inizio delle lezioni fissata per lunedì 9 settembre 2024.

Nella proposta della vicepresidente anche quella di accorpare le vacanze di Pasqua e il ponte del 25 Aprile per dare la possibilità alle famiglie e agli insegnanti di programmare al meglio le giornate di vacanza, potendo contare su una settimana intera anziché periodi più brevi, distribuiti a singhiozzo nel calendario.

Le scuole dell’infanzia, sia provinciali che equiparate, inizieranno l’attività didattica mercoledì 4 settembre 2024. Per la prosecuzione delle attività per il mese di luglio, come ha spiegato la vicepresidente, è stato fissato il termine per giovedì 31 luglio 2025, considerando che le modalità di erogazione del servizio potranno essere riviste, tenendo conto dell’andamento dell’anno scolastico in corso, della programmazione didattica e della richiesta delle famiglie.

Come affermato nella deliberazione approvata lo scorso dicembre, infatti, per le scuole dell’infanzia è stata ribadita la necessità di effettuare un’ulteriore approfondita analisi, anche a seguito dell’andamento dell’anno scolastico attualmente in corso, sulle modalità organizzative dei servizi per l’undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025 coinvolgendo anche le parti sociali, con l’obiettivo di programmare al meglio le modalità di erogazione dell’offerta. Di conseguenza, con un successivo provvedimento, la Giunta provinciale potrà rivedere le modalità organizzative e potrà richiedere alle famiglie iscritte al prossimo anno scolastico la conferma dell’iscrizione e della relativa frequenza dell’undicesimo mese per il 2025.

Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie

Inizio delle lezioni lunedì 9 settembre 2024. Tale data deve, necessariamente, essere rispettata da tutte le istituzioni scolastiche. Fine delle lezioni giovedì 12 giugno 2025. I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

– tutte le domeniche;

– da giovedì 31 ottobre 2024 a sabato 2 novembre 2024 (ponte di Ognissanti);

– da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 (vacanze di Natale);

– da lunedì 3 marzo 2025 a mercoledì 5 marzo 2025 (vacanze di Carnevale);

– da venerdì 18 aprile 2025 a sabato 26 aprile 2025 (vacanze di Pasqua e Anniversario della Liberazione);

– da giovedì 1 maggio 2025 a sabato 3 maggio 2025 (Festa dei lavoratori);

– lunedì 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica).

Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica 2 giorni per ulteriori festività. Per le realtà scolastiche con programmazione didattica articolata su cinque giorni settimanali sono aggiunti, nell’elencazione di cui sopra, anche tutti i sabati. Relativamente ai percorsi di istruzione del secondo ciclo articolati su quattro anni di corso, la data di inizio delle lezioni è definita dalle istituzioni scolastiche interessate, previo accordo con la struttura provinciale competente.

Calendario scolastico delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia

Per le scuole dell’infanzia le attività didattiche iniziano mercoledì 4 settembre 2024 e terminano giovedì 31 luglio 2025. I giorni ed i periodi di sospensione dell’attività didattica per le scuole dell’infanzia sono i seguenti:

– tutti i sabati e le domeniche;

– da giovedì 31 ottobre 2024 a venerdì 1 novembre 2024 (Ognissanti);

– da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 (vacanze di Natale);

– da lunedì 3 marzo 2025 a mercoledì 5 marzo 2025 (vacanze di Carnevale);

– da venerdì 18 aprile 2025 a venerdì 25 aprile 2025 (vacanze di Pasqua e Anniversario della Liberazione);

– da giovedì 1 maggio 2025 a venerdì 2 maggio 2025 (Festa dei lavoratori);

– lunedì 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica);

– venerdì 15 agosto 2025 (Festa dell’Assunzione), per le scuole a calendario speciale/turistico.

Viene riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola dell’infanzia.

Inizio delle attività didattiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale

Le lezioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzate presso le istituzioni formative provinciali e paritarie iniziano, obbligatoriamente come detto, lunedì 9 settembre 2024, ad esclusione dei percorsi di quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale, la cui data di inizio, in ragione delle specificità dei percorsi formativi anche in alternanza scuola-lavoro, può essere fissata diversamente. Le istituzioni formative provinciali e paritarie provvedono alla determinazione dell’organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell’attività didattica, nel rispetto della durata dei corsi e degli ordinamenti didattici previsti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali, quadriennali, del quarto anno e del corso annuale per l’esame di Stato).

Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, sia di linea che speciale, è garantito: per le scuole dell’infanzia, per il periodo di apertura delle stesse; per le istituzioni scolastiche e formative, da lunedì 9 settembre 2024 a giovedì 12 giugno 2025.