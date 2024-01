FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO * VAL DI FIEMME: « CAMPIONATI DI SCI ALPINO E NORDICO, ATTESI 1.100 PARTECIPANTI (18-20/1) »

15.33 - lunedì 15 gennaio 2024

Campionati di sci per vigili del fuoco: attesi oltre 1.100 partecipanti. L’evento, in programma in Val di Fiemme dal 18 al 20 gennaio, è stato presentato questa mattina presso la sede di Trentino Marketing. Dal 18 al 20 gennaio la Val di Fiemme ospiterà i Campionati italiani di sci alpino e nordico, snowboard e scialpinismo riservati ai vigili del fuoco. A sfidarsi, in un clima di amicizia e sana competizione, circa 1150 pompieri in rappresentanza di 164 comandi e corpi.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la sede di Trentino Marketing. L’organizzazione è curata dalla Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino attraverso l’apposito comitato organizzatore, guidato dall’ispettore dell’unione distrettuale di Fiemme, Stefano Sandri, al lavoro da mesi affinché sia tutto perfetto.

E proprio Sandri, intervenuto assieme al vice Edi Niederleimbacher e al comandante del corpo di Tesero Sergio Delvai, ha presentato il programma dell’evento, che prenderà il via ufficialmente il via giovedì 18 gennaio alle 18 con la sfilata per le vie di Cavalese e che abbina gare a momenti conviviali in un clima di amicizia e condivisione. Le gare di slalom gigante saranno ospitate dalle piste del Cermis a partire dalle 9 di venerdì 19 gennaio, mentre quelle di sci alpinismo si svolgeranno nella stessa giornata ma in notturna, alle 19, in località Castelir a Bellamonte. Il Passo Lavazé sarà invece teatro della gara di fondo, in programma alle 8:30 di sabato 20 gennaio. Alla stessa ora, sulle piste del Cermis, saranno invece protagoniste le competizioni di snowboard.

Il presidente della Federazione, Luigi Maturi, ha evidenziato il grande sforzo organizzativo messo in campo dal Trentino attraverso la componente del volontariato pompieristico, sottolineando come l’aver superato quota 1100 partecipanti rappresenti per il settore e per l’intera provincia un grande motivo di orgoglio e soddisfazione.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Francesca Gerosa, vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità, e Roberto Failoni, assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca.

«Si tratta di un evento in cui la Provincia crede fortemente, e che mette ancora una volta al centro il Trentino, unendo sport, turismo e valorizzazione del territorio, intrecciandolo con la realtà molto importante dei vigili del fuoco volontari» sono state le parole della vicepresidente Francesca Gerosa, intervenuta per un saluto. «Questa importante manifestazione è possibile grazie al lavoro e alla dedizione dei tantissimi volontari che si sono occupati della sua organizzazione fin nei minimi dettagli». Per Failoni quella che prenderà il via giovedì in Val di Fiemme è una “grande festa del volontariato a livello nazionale, un importante momento di incontro e confronto grazie all’arrivo di vigili del fuoco provenienti da tutta Italia e di promozione turistica a 360 gradi. Una grande vetrina – ha aggiunto – che permetterà di veicolare ulteriormente l’immagine della Val di Fiemme e dell’intero Trentino».