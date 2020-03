MIUR * PERSONALE ATA: « DISPONIBILE LA NOTA CON LE INDICAZIONI OPERATIVE, ALLEGATO PDF »

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile la nota con le indicazioni operative per il personale ATA. La nota specifica che “qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione”.

In particolare, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in queste settimane hanno “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19”. Per cui “ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa”.