CARABINIERI – RIVA DEL GARDA (TN) * CONTROLLI TERRITORIO: « 10 PATENTI RITIRATE PER ALCOL, DUE GIOVANI SEGNALATI PER STUPEFACENTI »

15.16 - lunedì 15 gennaio 2024

La Compagnia Carabinieri di Riva del Garda con le sue articolazioni: Aliquota Radiomobile; le Stazioni Carabinieri di Arco e Dro; coadiuvati da una unità cinofila antidroga dei Carabinieri del Nucleo di Laives (BZ), sabato scorso ha effettuato un controllo della “BUSA” – in considerazione della enorme affluenza di giovani che frequentano i numerosi locali di intrattenimento della zona – per contrastare il cd fenomeno delle “stragi del sabato sera”, causato, il più delle volte, dall’abuso di alcol e dal consumo di sostanze stupefacenti.

Il servizio è iniziato alle ore 22 di sabato dopo un briefing operativo presso la Compagnia rivana con l’impiego di 2 pattuglie dell’Aliquota Radiomobile, 3 pattuglie della Stazione di Arco e 1 di Dro ed è terminato all’alba di domenica.

Nel corso della notte sono stati effettuati dei posti di controllo sulle arterie cittadine che registrano il maggiore flusso di traffico.

Nel corso dell’imponente servizio sono stati controllati 240 veicoli e 285 persone con i seguenti risultati:

– 240 persone sottoposte a precursore alcolimetria (metodo di controllo che evidenzia positività o negatività immediata);

– ritirate 10 patenti per guida in stato di ebbrezza (8 uomini e 2 donne – dai 20 ai 55 anni di cui 2 neopatentati – con valori da 0,79 a 1,94 G/L di alcol nel sangue) con sequestro ai fini della confisca di un mezzo poiché il conducente aveva in entrambe le prove valori superiori a 1,50 G/L;

– 5 contravvenzioni al codice della strada (2 per le cinture di sicurezza non indossate, 2 per la mancata revisione dei veicoli ed 1 per fari non funzionanti);

– eseguite 2 perquisizioni e 5 ispezioni veicolari alla ricerca di stupefacenti con esito positivo trovando 2 giovani trentini, nei pressi di un locale notturno, in possesso di 10 gr. di marijuana e 4 gr.di hashish, che saranno segnalati quali assuntori al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento per la conseguente revisione della patente di guida.

L’attività di controllo dei Carabinieri è stata concentrata maggiormente sui luoghi di aggregazione giovanile anche con l’obiettivo di anche al fine di scongiurare condotte pericolose, o comunque pregiudizievole per la sicurezza delle persone.