CARABINIERI – TRENTO * « RAPINA TRE RAGAZZI LUNGO LA CICLABILE, DENUNCIATO UN MINORENNE »

17.02 - giovedì 1 giugno 2023

Nella tarda serata del 29 maggio u.s., i Carabinieri della Stazione di Mattarello (TN) hanno deferito all’Autorità Giudiziaria minorile un sedicenne trentino poiché resosi responsabile, poco prima, di una rapina ai danni di tre ragazzi che stavano passeggiando lungo la pista ciclabile, in zona Trento sud.

In particolare, il minorenne, travisato con una mascherina, si sarebbe avvicinato da dietro ai tre impugnando una pistola – successivamente appurato essere un’arma da softair – tramite la quale li avrebbe minacciati, chiedendo loro di lasciare tutto il contante che avevano al seguito per terra e di allontanarsi dal luogo continuando a camminare lungo la strada già intrapresa.

Prelevate le poche decine di euro lasciate sul suolo dai tre sventurati, il minore si è quindi dato rapidamente alla fuga, che è tuttavia durata neanche il tempo di un’ora. I Carabinieri di Mattarello, infatti, attivati nel frattempo dalle vittime della rapina, avevano già raggiunto l’area dell’evento e – anche grazie alla descrizione raccolta circa le fattezze del rapinatore – sono riusciti ad individuarlo rapidamente, intercettandolo ancora nei pressi della strada ciclabile.

Quanto asportato è stato così rinvenuto ancora nella disponibilità del minorenne, così come l’arma giocattolo priva di tappo rosso, immediatamente sottoposta a sequestro. Il minore è stato deferito per la rapina consumata all’Autorità Giudiziaria minorile di Trento. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.