CONFCOMMERCIO – TRENTINO E SEAC * “INSIEME PER L’EMILIA ROMAGNA”: « SOLIDARIETÀ, IL 30% DEL RICAVATO ANDRÀ ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ »

11.31 - giovedì 1 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Insieme per l’Emilia Romagna, un’iniziativa di solidarietà. Al Ristorante Alpi di SEAC una settimana di menu emiliano-romagnolo. Il 30% del ricavato alle imprese colpite. Confcommercio del Trentino e SEAC hanno deciso di promuovere un’iniziativa di solidarietà per dare un aiuto concreto alle popolazioni e alle attività economiche colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, contribuendo alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Orlando a sostegno delle imprese del commercio, turismo e servizi le cui attività hanno subito ingenti danni.

Per tutta la settimana prossima, al ristorante Alpi sarà infatti attivata l’iniziativa “Insieme per l’Emilia Romagna”: il ristorante, che accoglie a pranzo non solo i dipendenti e i collaboratori di SEAC e Confcommercio, ma anche numerosi lavoratori di Trento, proporrà una selezione di piatti della tradizione emiliano-romagnola.

Per dare supporto e assistenza ai territori colpiti dalla drammatica alluvione che si è abbattuta sull’Emilia Romagna, Confcommercio del Trentino e SEAC, attraverso la Fondazione Orlando, si impegnano quindi a donare il 30% del ricavato dell’intera settimana alle attività economiche in difficoltà.

“Siamo rimasti colpiti dalla grande forza delle persone, della comunità e delle imprese di questo territorio che non si sono arrese e subito si sono rialzate e rimesse al lavoro – ha commentato Franco Cova, Direttore Generale di SEAC – e con questa iniziativa siamo felici di poter dare il nostro contributo”. Il progetto si inserisce nel panel di azioni di solidarietà promosse da Confcommercio Imprese per l’Italia sia con le Confederazioni territoriali sia con la Confederazione nazionale.