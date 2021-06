CONSIGLIO REGIONE TN-AA SÜDTIROL * RONCEGNO TERME – BARRIERE ANTIRUMORE: « IL PRESIDENTE PACCHER ORGANIZZERÀ UN INCONTRO CON KASWALDER, PER PORTARE IN AULA LA PROBLEMATICA » (VIDEOINTERVISTE)

Completare le barriere acustiche sulla Strada Statale 47 della Valsugana che attraversa la frazione Marter. È la richiesta avanzata dai cittadini di Roncegno Terme e il sindaco Mirko Montibeller ha chiesto al Presidente del consiglio regionale Roberto Paccher di farsi ambasciatore verso la Provincia Autonoma di Trento per mettere in cima alla lista questo annoso problema. “Già nel 2013 avevamo fatto richiesta alla Provincia perché fossero realizzate le barriere antirumore – spiega il sindaco. Ora la situazione è diventata insostenibile per i cittadini della zona.

” Proprio per questo i residenti hanno lanciato una petizione per chiedere il completamento delle barriere acustiche a sud di Marter. “Ad oggi le barriere sono state realizzate solo sul lato Nord della SS47 lasciando il lato sud continuamente esposto al rumore del sempre crescente numero di automezzi – spiega il portavoce della petizione Alessandro Roat. “Gli abitanti della frazione di Marter pertanto chiedono di avere una previsione certa di realizzazione e delle garanzie sull’efficacia tecnica della soluzione che non deteriori la parte urbanistica del paese.” Il Presidente del consiglio regionale ha promesso che ne parlerà quanto prima e organizzerà un incontro con il Presidente del consiglio provinciale di Trento Walter Kaswalder per poi portare in aula la problematica in questione.