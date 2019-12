PAT * SCAMBIO DI AUGURI TRA GIUNTA E RESPONSABILI STRUTTURE PROVINCIALI: FUGATTI, « I DIRIGENTI DIMOSTRANO UN FORTE SENSO DELLE ISTITUZIONI »

Fugatti: “I dirigenti dimostrano un forte senso delle istituzioni”. Gli auguri della Giunta ai responsabili delle strutture provinciali.

“In questo primo anno di amministrazione, accanto alla nota competenza della dirigenza abbiamo notato un forte senso delle istituzioni. Questo per noi vale molto”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che assieme al resto della sua Giunta, ai presidenti dei Consigli provinciale e regionale Walter Kaswalder e Roberto Paccher e al direttore generale della Provincia, Paolo Nicoletti, ha incontrato i responsabili delle strutture amministrative. “Dopo l’allerta meteo di fine 2018, il Trentino ha saputo reagire con forza e competenza. Si tratta di caratteristiche di cui un ente autonomo come il nostro, e la sua dirigenza, devono andare orgogliosi. Se il Trentino ha saputo rialzarsi dopo quanto era accaduto, lo dobbiamo al vostro lavoro al fianco della nuova Giunta” ha evidenziato il governatore.

Guardando alle sfide future, Fugatti ha evidenziato come sia necessario pensare a strategie innovative per garantire al territorio trentino servizi all’altezza delle aspettative dei cittadini, come peraltro emerso nell’ambito degli Stati generali della montagna. L’intervento del presidente era stato preceduto dalle parole del direttore Nicoletti che, riferendosi alla riorganizzazione approvata la scorsa settimana dall’esecutivo, ha parlato di un importante segnale anche per quanto riguarda la valorizzazione delle donne all’interno della Provincia autonoma di Trento.