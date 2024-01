MINISTERO DIFESA * AERONAUTICA MILITARE: « DONNA IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA TRASPORTATA CON UN “FALCON 900EX“, DA LAMEZIA TERME A VERONA VILLAFRANCA »

20.35 - martedì 23 gennaio 2024

Il volo da Lamezia Terme a Verona Villafranca si è reso necessario per trasportare una donna in imminente pericolo di vita. Si concluso poco le 15.00 di oggi il volo salva-vita che ha visto impegnato un Falcon 900EX dell’Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario d’urgenza, da Lamezia Terme a Verona Villafranca, ha permesso ad una donna di 38 anni di raggiungere l’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

La paziente è stata imbarcata sul velivolo dell’Aeronautica Militare appartenente al 31° Stormo ed accompagnata dai familiari e da un’equipe medica che ne ha curato l’assistenza durante il volo. La richiesta di trasporto dall’ Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro. Atterrato a Verona, la paziente ha continuato il suo viaggio verso l’ospedale vicentino a bordo di un’ambulanza mentre il velivolo dell’Aeronautica Militare è rientrato alla base di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa.

Come succede in simili occasioni, la richiesta è stata gestita e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.