20.11 - sabato 22 aprile 2023

Era vicina a un elettrodotto. In cura dai veterinari della Provincia un’aquila reale trovata ferita. Questa mattina il corpo forestale ha recuperato un’aquila reale ferita in località Piazzina di Ala, nelle vicinanze di un elettrodotto. Presenta delle ferite apparentemente non gravi. Il rapace ora è alle cure del veterinario del CRAS della Provincia.