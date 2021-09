PACCHER (LEGA) * VALDASTICO: « SONO STUPITO DALLE DICHIARAZIONI DEL SINDACO OSS EMER, POCO REALISTA LA SUA OPPOSIZIONE »

Mi ha molto stupito leggere stamane le dichiarazioni del Sindaco di Pergine Valsugana in merito alla Valdastico che rappresenterebbe una valida soluzione per i problemi viabilistici che interessano il territorio della Valsugana, un territorio di cui lui è espressione essendo Sindaco di Pergine Valsugana.

La sua posizione non è solo grave per lo sviluppo del Trentino, ma anche per il nostro territorio che da anni richiede il completamento di un’opera che già doveva essere realizzata da decenni.

Ritengo incomprensibile e ben poco realista l’opposizione da parte di alcuni, come il Sindaco Oss Emer, che si schierano contro solamente a causa di mere considerazioni di appartenenza politica. Pensi a essere meno ondivago e punti piuttosto a risolvere i problemi dei suoi concittadini.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Roberto Paccher