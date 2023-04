CARABINIERI – CAVALESE (TN) * « DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE, SEQUESTRATI 8 PANETTI DI HASHISH AD UN GIOVANE FIEMMESE »

13.01 - venerdì 7 aprile 2023

Diversi erano stati i segnali afferenti un incremento di consumo di s.s. negli ambienti giovanili in Val di Fiemme, sentore che ha fatto intensificare le proiezioni esterne delle pattuglie della Compagnia Fiemmese proprio al fine di contrastare il fenomeno.

In tale direzione, la decorsa nottata verso mezzanotte e mezza nel Comune di Ville di Fiemme, una “gazzella” del Radiomobile transitava accanto due giovani uno dei quali, immotivatamente si dava ad un improbabile fuga che infatti durava solo qualche metro in quanto lo stesso veniva bloccato.

L’anomala reazione del giovane ed il nervosismo evidenziato nel corso dell’identificazione insospettivano i militari che ispezionavano quella specifica area. L’intuizione risultava fondamentale in quanto a pochi metri dai ragazzi, all’interno di una fontana, veniva rinvenuto un astuccio griffato “bello pieno”, con all’interno ben 8 ”panetti” di hashish, per un peso complessivo di 800 grammi circa.

Da quanto emerso a seguito dei primi accertamenti sviluppati dai Carabinieri del NOR, il narcotico rinvenuto era nelle disponibilità del giovane minorenne. In tale direzione sono tuttora in corso verifiche volte a individuare la provenienza dell’hashish ed anche le possibili destinazioni sul territorio della Val di Fiemme.

Di certo è che 8 panetti di hashish per un piccolo centro come quello di Ville di Fiemme, fanno ritenere come vi sia una importante richiesta soprattutto da parte di giovani e giovanissimi anche in un area montane come quella Fiemmese, considerata sino ad ora “tranquilla” e toccate marginalmente da questa piaga . Il minore è stato deferito a piede libero al Tribunale per i minorenni di Trento per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e affidato ai genitori che eranostati chiamati ad assistere il figlio, alle varie fasi delle operazione.