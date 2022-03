LEONARDO * AERONAUTICA: «ACCORDO CON OPERATORE EUROPEO PER LA FORNITURA DI CONVERTIPLANI AW609, PER TRASPORTO PASSEGGERI E UTILITY »

9.36 - martedì 8 marzo 2022

Leonardo: accordo con operatore europeo per la fornitura di convertiplani AW609 per compiti di trasporto passeggeri e utility? Già utilizzatore di elicotteri di Leonardo, l’operatore impiegherà quattro AW609 per compiti di trasporto VIP/corporate e utility a supporto dei propri collegamenti punto-punto a livello mondiale Unendo alle prestazioni elevate tipiche dell’aeroplano turboelica la versatilità propria dell’elicottero, l’AW609 darà un contributo senza precedenti alla rivoluzione della mobilità e delle operazioni aeree per molteplici tipi di missione tra cui, ad esempio, trasporto passeggeri, soccorso e pattugliamento Roma, 8/03/2022 – Nuovo importante risultato per il convertiplano AW609 che accresce ulteriormente il numero dei propri futuri utenti con l’aggiunta di un operatore europeo, già utilizzatore di elicotteri di Leonardo. In base all’accordo firmato recentemente, tale operatore intende introdurre quattro AW609 per diversi compiti di trasporto passeggeri a supporto dei propri collegamenti punto-punto a livello mondiale. A tal fine, i convertiplani avranno diverse configurazioni dedicate tra cui quella per il trasporto VIP/corporate e quella per il trasporto utility. Gian Piero Cutillo, Leonardo Helicopters MD, ha dichiarato “Grazie alle caratteristiche distintive dell’AW609, in grado di combinare le prestazioni dell’aeroplano turboelica (velocità, raggio d’azione, quota) e la versatilità dell’elicottero (decollo e atterraggio verticale, volo stazionario) in tutte le condizioni meteo e con impatti limitati dal punto di vista delle infrastrutture grazie, a dimensioni paragonabili a quelle di un elicottero, il nuovo operatore sarà in grado di fornire servizi eccezionali nei suoi mercati. In termini più generali, siamo convinti che l’AW609 sarà realmente capace di rivoluzionare i collegamenti punto-punto e altri tipi di missione, fornendo un contributo sostanziale all’evoluzione dell’uso dello spazio aereo”. Quest’ultimo risultato in Europa segue la prima apparizione dell’AW609 in Medio Oriente con la sua presentazione ufficiale a Dubai a fine 2021, occasione che ha rappresentato il lancio commerciale mondiale del rivoluzionario aeromobile multiruolo, in attesa di quella che sarà la prima certificazione civile al mondo per un convertiplano. L’AW609 contribuirà inoltre a mantenere la leadership di Leonardo nel mercato VIP, settore nel quale l’Azienda già vanta una quota mondiale del 45% nel segmento degli elicotteri bimotore nel corso degli ultimi dieci anni. L’AW609 farà anche parte della gamma di soluzioni VIP offerte sotto il nuovo brand Agusta lanciato recentemente e che racchiude i tratti distintivi di Leonardo in materia di design, tecnologia, filosofia di servizio e valori nel campo del trasporto elicotteristico executive. L’AW609 offre capacità senza precedenti nel trasporto veloce punto-punto su lunghe distanze, sia per collegare il centro delle città sia per raggiungere aree remote, ospitando a bordo fino a nove passeggeri in una confortevole cabina pressurizzata. Il nuovo convertiplano trasformerà quindi non solo i viaggi privati o d’affari, ma anche i servizi di emergenza sanitaria, la ricerca e soccorso, il trasporto offshore a supporto dell’industria energetica e il pattugliamento, sia presso utilizzatori privati che governativi. Il primo AW609 di produzione ha già effettuato i primi collaudi a terra presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia negli USA mentre il secondo è attualmente in linea di assemblaggio nello stesso sito produttivo. Il programma ha accumulato oltre 1700 ore di volo negli USA e in Italia fino ad oggi. Gli utilizzatori riceveranno pacchetti di supporto e addestramento completi in particolare presso la Training Academy di Philadelphia inaugurata nel 2021, dove si trova anche il primo simulatore ‘full motion’ al mondo dell’AW609. Lo sviluppo costante di soluzioni all’avanguardia in tutti gli ambiti di innovazione tecnologica in cui opera Leonardo, compreso quello del volo verticale ad elevate prestazioni (fast rotorcraft) e della moderna mobilità aerea, è un elemento centrale nel Piano Strategico BeTomorrow2030 dell’Azienda. ///

Leonardo signs new Agreement to supply AW609 tiltrotors for passenger and utility transport missions to European operator

Long-established Leonardo helicopter operator to use four AW609s for VIP/corporate and utility tasks supporting its point-to-point operations worldwide

With its unique combination of turboprop-like performance and helicopter-like versatility, the AW609 will provide a unique contribution to revolutionize air mobility and operations for a range of tasks including passenger transport, rescue and patrol among others

Rome, 08/03/2022 – The AW609 tiltrotor sets another major milestone further expanding its future user base with the addition of an undisclosed, long-established European operator of Leonardo helicopters. Under the signed agreement, this operator aims at introducing four AW609s to carry out a range of passenger transport missions supporting its point-to-point operations worldwide. For this purpose, the tiltrotors will have different dedicated configurations including VIP/Corporate and Passenger/Utility transport.

Gian Piero Cutillo, Leonardo Helicopters MD, said “With the distinguished characteristics of the AW609, combining turboprop-like performance (speed, range, altitude) and rotorcraft versatility (vertical take-off / landing and hovering) in all-weather conditions and with its limited infrastructural impact thanks to its helicopter-like footprint; the new operator will deliver outstanding services in its markets. Generally, we’re convinced, more than ever, that the AW609 will truly revolutionize point-to-point connections and other air operations, providing a major contribution as the use of air space evolves further.”

This latest result in Europe comes after the first appearance of the AW609 in the Middle East with its official presentation in Dubai in late 2021, which marked the global commercial launch of the revolutionary multirole aircraft as it gets closer to the world’s first civil certification for a tiltrotor. The AW609 will also contribute to maintain Leonardo’s leadership in the VIP multiengine rotorcraft market, which has accounted for a 45% global share in value over the last ten years, and will be part of the range of VIP solutions offered under the recently launched Agusta brand which embodies the company’s distinctive design, technology and service philosophy and values in the executive transport sphere.

The AW609 excels at providing fast point-to-point transportation at long ranges, whether it is connecting city centres or providing timely access to remote locations, hosting up to nine passengers in the comfort of a pressurized cabin and it is therefore poised to transform not only private and business travel, but also emergency medical service (EMS), search and rescue (SAR), offshore operations and patrol, among other tasks and with both private and government users.

The first production AW609 has recently started ground testing in Philadelphia while the second one is currently being assembled at the same Leonardo facility in USA. The programme development has logged in excess of 1700 flight hours in USA and Italy to date. Users will be provided with comprehensive support and training packages primarily headquartered at the Company’s new Training Academy in Philadelphia, opened in 2021, also including the world’s first AW609 Full Flight Simulator.

The continuous development of cutting-edge solutions across all domains, including fast rotorcraft and modern air mobility, is a key element of Leonardo’s BeTomorrow2030 Strategic Plan.

