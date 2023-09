COORDINAMENTO AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO * COMUNITÀ ENERGETICHE: « SERATA INFORMATIVA CON RAGNOLO – DALLATORRE – PISONI, A RIVA DEL GARDA (29/9 – 20.30) »

09.16 - mercoledì 27 settembre 2023

L’avvio delle Comunità energetiche. La creazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) costituisce un momento importante per la. nostra collettività. Con esse infatti si possono cogliere almeno tre obiettivi: favorire la transizione ecologica verso fonti di energia rinnovabile, assicurare l’auto produzione dell’energia ovvero l’energia “Km zero” incrociando la produzione con il consumo di energia a livello locale, rafforzare i legami di mutuo aiuto all’interno delle nostre comunità con ricadute positive per tutti.

E’ una realtà ormai diffusa in Europa, in particolare in Germania, che è dovere promuovere anche nel nostro Paese.

Il Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro ben consapevole del valore delle comunità energetiche ma anche della scarsa informazione che le circonda ha organizzato a questo scopo per venerdì 29 settembre ad ore 20.30 presso l’auditorium delle scuole Scipio Sighele a Riva una serata informativa.

Saranno relatori Gianmarco Ragnolo di EPQ (gruppo Dolomiti Energia) che illustrerà il quadro normativo e tecnico di riferimento, Marco Dallatorre della Federazione delle Cooperative Trentine che approfondirà come organizzare in forma di cooperativa una CER e infine Marco Pisoni, vicepresidente della CER Valle di Laghi, presenterà l’esperienza della comunità energetica di recente costituitasi in Valle dei Laghi.

Data la rilevanza del tema confidiamo in una partecipazione numerosa alla serata. In particolare invitiamo gli amministratori locali, in particolare sindaci ed assessori all’ambiente dei comuni altogardesani. E’ infatti di fondamentale importanza il ruolo dei comuni nel promuovere e favorire l’organizzazione delle comunità energetiche per i benefici che ne derivano per la collettività.

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro