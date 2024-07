“IL SOLE 24 ORE“ – “NOTO SONDAGGI“ * GOVERNANCE POLL 2024: «PRIMO IL SINDACO DI PARMA GUERRA A 63,0% / POI MANFREDI DI NAPOLI A 62,0% / 14MO POSTO PER IANESELLI TRENTO 58,5 % (+3,8)»

Di Gianni Trovati

I numeri delle ultime elezioni han- no confermato che i sindaci continuano a incarnare l’istituzione più riconosciuta dai cittadini, con i successi personali di alcuni amministratori locali che con centinaia di migliaia di preferenze personali sono riusciti a risollevare le sorti anche di partiti piuttosto zoppicanti sul piano generale.

Le cifre del Governance Poll 2024, l’indagine annuale sull’apprezzamento dei primi cittadini realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, indica- no un ingrediente non marginale di questo successo: la capacità dimostrata dal panorama degli amministratori di operare periodicamente un rinnovamento profondo, favo- rito anche dal fatto di essere guida- ti da una legge elettorale che funziona molto meglio rispetto ai tanti tentativi nazionali anche se oggi viene rimessa almeno parzialmente in discussione.