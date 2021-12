FEDERCOOP * VACCINAZIONE PEDIATRICA: « LA COOPERAZIONE TRENTINA A FIANCO DELL’AZIENDA SANITARIA, PER GESTIRE L’ANIMAZIONE IN TUTTI GLI HUB APERTI DOMANI »

18:58 - 17/12/2021

Vaccinazione pediatrica, la Cooperazione trentina a fianco dell’Azienda sanitaria per gestire l’animazione in tutti gli hub aperti domani. I bambini dai 5 agli 11 anni prenotati per la vaccinazione negli hub dei vari centri del Trentino saranno accolti dalla magica atmosfera natalizia, con Babbo Natale e i suoi elfi. Molte le iniziative della Cooperazione trentina per rendere più piacevole e ludica l’esperienza della vaccinazione.

Trento, 17 dicembre 2021 – La Cooperazione trentina di nuovo in campo accanto all’Azienda sanitaria per la vaccinazione contro il Covid. La nuova campagna di vaccinazione pediatrica iniziata oggi a Rovereto proseguirà nei prossimi giorni in vari centri della Provincia.

Domani in particolare chi avrà prenotato il vaccino troverà una atmosfera ben lontana dall’ambiente asettico di un consueto hub vaccinale sanitario. Ci sarà Babbo Natale, i suoi elfi, i clown di “Cuore per un sorriso” e tutto quanto saprà contribuire a rendere questa esperienza non traumatica e, se possibile, piacevole e gioiosa.

I centri aperti saranno a Lavis, sede della Protezione civile dalle 8 alle 20. Altri luoghi di vaccinazione saranno a Cles, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Tonadico, Mezzolombardo e Pergine. In ognuno di essi saranno presenti gli animatori e animatrici che intratterranno i bambini prima e dopo la vaccinazione.

Ad organizzare l’animazione ci penserà la Cooperazione trentina, attraverso le proprie strutture e le cooperative che si occupano abitualmente dell’intrattenimento ed educazione dei più piccoli: con la Federazione e Consolida ci saranno le operatrici e operatori delle cooperative sociali La Coccinella, Amica, Progetto92, Arianna. Oltre all’animazione, Coop e le Famiglie Cooperative regaleranno ad ognuno un panettoncino (fino ad esaurimento) e Dolomiti Energia un voucher gratuito per visitare la Centrale idroelettrica di Riva del Garda.

«Ringrazio la Cooperazione trentina – ha commentato l’assessora alla salute della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana – per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione.

Offrire il proprio concreto apporto in queste azioni di prevenzione collettiva, che come sappiamo stanno mettendo tutti a dura prova, in primis i sanitari, è un bel segnale. Indica che i valori della solidarietà in Trentino sono ancora forti. Farlo poi con questo apporto speciale, pensato per i bambini, è ancora più significativo. Aiuterà senz’altro a rendere più facile un piccolo grande gesto qual è la vaccinazione».

«La Cooperazione trentina – ha aggiunto il presidente Roberto Simoni – è accanto all’Azienda sanitaria fin dall’inizio della campagna di vaccinazione. È importante che si muova anche la società civile per favorire la massima adesione alla vaccinazione, unica strada per uscire dalla pandemia. La Cooperazione è comunità, sentiamo forte la responsabilità di dare un contributo, stare vicino a coloro che con grande impegno e abnegazione dimostrano di avere a cuore la salute di tutti noi».