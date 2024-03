COMUNE TRENTO * “SUPERTRENTO“: « A PALAZZO GEREMIA SARANNO PRESENTATE LE LINEE GUIDA PER L’AREALE FERROVIARIO, IL 25/3 (18.00)»

13.56 - sabato 23 marzo 2024

Lunedì 25 marzo, alle ore 18, nella sala di rappresentanza di palazzo Geremia saranno presentate le linee guida per l’areale ferroviario elaborate da SUPERTRENTO, il percorso che nel 2023 ha coinvolto un folto numero di cittadini nell’elaborazione del disegno della città futura.

Alla presentazione saranno presenti il sindaco Franco Ianeselli e alcuni rappresentanti della Giunta oltre ai tecnici che hanno guidato i laboratori e i dibattiti ospitati all’ex Atesina nei mesi scorsi. Per il Comune interverrà l’architetto Giuliano Stelzer, che illustrerà i principi elaborati durante il percorso partecipato. I professionisti dello studio Campomarzio, che hanno ideato e seguito i laboratori, racconteranno invece i momenti salienti del confronto per poi passare alla descrizione delle aree che in futuro saranno progettate in modo coerente alle linee guida elaborate dai cittadini.L’incontro è aperto a tutti, dunque sia a coloro che hanno partecipato agli incontri dell’anno scorso, sia ai cittadini che si accostano per la prima volta al tema della progettazione di quell’areale ferroviario che, dopo l’interramento dei binari della ferrovia storica, sarà restituito alla città e destinato a nuove funzioni.