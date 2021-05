BIANCOFIORE (CORAGGIO ITALIA) * NOMINE LOCALI: « IL DOTT ROBERTO ZANIN E L’AVV MAURIZIO PEREGO REFERENTI PRO TEMPORE PER IL TRENTINO AA »

Nella qualità di socio fondatore del movimento politico Coraggio Italia e membro della dirigenza nazionale, dopo un consulto col Presidente Luigi Brugnaro e il capogruppo alla Camera Marco Marin, ho inteso nominare per la fase costituente del partito e dunque pro tempore, naturalmente il Dott. Roberto Zanin, socio fondatore e titolare della civica Oltre-Weiter e l’Avv. Maurizio Perego- già fondatore di Forza Italia del Trentino, rispettivamente referenti per la provincia Autonoma di Bolzano e di Trento . A Roberto Zanin e Maurizio Perego è delegato il ruolo di promuovere il movimento sul territorio e raccogliere tutte le richieste di adesione che stano pervenendo e che saranno poi sottoposte agli organi nazionali.

E’ assolutamente in linea con i valori e le intenzioni del movimento e soprattutto la natura civica del fondatore, favorire l’avvicinamento di persone provenienti dalla trincea del lavoro e di tutte quelle liste locali civiche che vorranno aderire al grande progetto nazionale di ricostituzione di un ampio movimento liberale di massa, posizionato al centro del centro destra . Un movimento altamente inclusivo con progetti democratici interni che saranno stabiliti dallo statuto entro tre mesi dall’avvenuta fondazione.

Io stessa sarò in Regione nei prossimi giorni per incontrare tutti coloro che in queste ore stanno mostrando generosamente interesse e il necessario CORAGGIO per la nuova proposta politica. In Trentino Alto Adige, come a livello nazionale siamo già ieri parte della maggioranza del governo draghi, supportiamo la giunta Fugatti e l’alleanza regionale Lega-SVP. Coraggio Italia, Coraggio Trentino Alto Adige!

*

Michaela Biancofiore,

Socio fondatore e membro dirigenza nazionale “Coraggio Italia“