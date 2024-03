COMUNE ARCO (TN) * TEATRO: « ALLA PASQUA MUSICALE ARCENSE C’È NICOLA ULIVIERI »

08.38 - sabato 23 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Appuntamento d’eccezione, domenica 24 marzo, alla Pasqua Musicale Arcense: nel salone delle feste del Casinò municipale il noto cantante lirico Nicola Ulivieri, accompagnato dal Mo. Antonio Vicentini al pianoforte, proporrà lo spettacolo «Andata e ritorno» (appuntamento in collaborazione con il Circolo di cultura La Palma). L’inizio è alle ore 17; l’ingresso è libero ma i posti limitati, è quindi consigliata la prenotazione (che si fa tramite Eventbrite).

Nato ad Arco, Nicola Ulivieri si è diplomato al Conservatorio di Bolzano sotto la guida di Vito Maria Brunetti. Nel 1993 il debutto con “I Quattro Rusteghi” all’Aslico di Milano; nel 1995 vince il concorso indetto dal Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli di Spoleto, nel 1996 il premio Musica Riva e nel 1997 il concorso televisivo “Vincerò”. In Italia, il basso baritono ha cantato, tra gli altri, al Teatro alla Scala di Milano, al Comunale di Firenze, al Massimo di Palermo, alla Fenice di Venezia, al Festival Rossini di Pesaro, al Comunale di Bologna, al Carlo Felice di Genova, al Teatro Lirico di Cagliari, al San Carlo di Napoli, al Regio di Torino, al Verdi di Trieste, al Comunale di Ferrara, alle Settimane Musicali di Stresa, al Filarmonico di Verona, all’Olimpico di Vicenza, al Petruzzelli di Bari, all’Accademia di Santa Cecilia e Teatro dell’opera di Roma.

All’estero, al Festival di Salisburgo, al Metropolitan di New York, al Liceu di Barcelona, al Palau de les Arts de Valencia, al Festival di Dresda, al Welsh National Opera, a La Coruna, al Royal Philarmonic, al Munchener Kammerorchester, al Philarmonie di Monaco di Baviera, ai festival di Edimburgo, di Strasburgo, de Canarias, di Primavera di Lugano, di Wexford, Konzerthaus di Vienna, al Theater an der Wien, al Festival di Aix-en-Provence, al Festival di Radio France et Montpellier, Lyon, Tokyo, Bruxelles, Klagenfurt, Oporto, Koln, all’Opera di Graz, al Staatsoper di Amburgo, a Radio France, a Las Palmas, Tenerife, all’El Escorial de Madrid, al Teatro Nacional e Teatro Real di Madrid, al Tel Aviv, São Carlos di Lisbona, al Teatro Colón di Buenos Aires, al Saint Paul (MN), al Teatro Nazionale di Pechino, al Los Angeles Opera.

/

Ulivieri è stato diretto da Claudio Abbado, Nikolaus Harnancourt, Lu Jia, Daniele Gatti, Jesùs Lopez Cobos, Andras Schiff, Andrea Battistoni, Daniel Harding, Donato Renzetti, Daniele Rustioni, Gianluigi Gelmetti, Carlo Rizzi, Jonathan Web, Rinaldo Alessandrini, Gianandrea Noseda, Corrado Rovaris, Ottavio Dantone, Victor Pablo Perez, Alain Lombard, Jordi Savall, Alberto Zedda, Bruno Campanella, Fabio Luisi, Michele Mariotti, Marcello Viotti, John Nescling, James Conlon, Zubin Mehta, Kent Nagano, Louis Langrée, Evelino Pidò e Maurizio Benini.

Ha lavorato con vari registi tra i quali: Peter Brook, Robert Carsen, Tony Servillo, Piera Degli Esposti, Ettore Scola, Mario Martone, Michele Placido, Leo De Berardinis, Daniele Abbado, Ermanno Olmi, Mario Pontiggia, Davide Livermore, Joan Font (els Comediants), Michael Hampe, Pier’Alli e Jonathan Miller. Nel 2006 ha ottenuto il Premio Abbiati, prestigioso riconoscimento della critica italiana che ha voluto premiare le sue interpretazioni mozartiane.

/

Antonio Vicentini

Si è diplomato in pianoforte al Conservatorio F. A. Bonporti di Trento, sezione di Riva del Garda, sotto la guida di A. Kravtchenko, studiando con R. Giavina, A. Lampo, F. Cipolletta e G. Bellucci. Nello stesso istituto ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in musica da camera con C. Ruzza. Si è laureato in studi storici e filologico-letterari all’Università di Trento, dove poi ha conseguito la laurea magistrale in filologia e critica letteraria. Ha frequentato corsi di perfezionamento in pianoforte con F. Cipolletta, R. Cappello, R. Cominati, A. Nosè, G. Bellucci, F. Scala, L. Margarius e A. Kravtchenko; in musica da camera con G. Kleiner, R. Zadra, A. Barilli, G. Pretto, A. Pepicelli, L. Magistrelli e I. Rabaglia; per maestri collaboratori con M. Boemi, E. Ferrari e M. Arena. Ha svolto incarichi di insegnante supplente di pianoforte, coro, teoria e solfeggio alla Scuola Musicale Alto Garda e di docente di pianoforte al Collegio Arcivescovile Dame Inglesi di Rovereto, al liceo F. Filzi di Rovereto e alla scuola musicale Il Diapason di Trento. Attualmente è maestro accompagnatore alla danza al Liceo musicale e coreutico F. A. Bonporti di Trento e insegna pianoforte al centro Metroart di Riva del Garda, oltre a ricoprire il ruolo di pianista accompagnatore esterno al Conservatorio F. A. Bonporti di Trento. Ha fondato il duo Robur con la saxofonista Diana Pagotto cogliendo numerosi riconoscimenti in vari concorsi. Ha collaborato con l’orchestra Jfutura, l’orchestra Haydn di Trento e Bolzano, l’orchestra da camera Spettro Armonico, la Banda sinfonica giovanile del Trentino e la Rovereto Wind Orchestra. L’attività di pianista accompagnatore e maestro collaboratore lo porta ad esibirsi regolarmente in diverse città italiane ed estere (Germania, Austria, Olanda, Spagna e Uruguay) con impegni che spaziano dai concerti a masterclass, concorsi e produzioni teatrali.

La Pasqua Musicale Arcense, giunta alla 52ª edizione, è un festival di musica classica e sacra eseguita nei luoghi più belli del territorio da formazioni di natura e di provenienza diversa: orchestre, ensemble e cori che propongono un’offerta variegata di programmi musicali. La direzione artistica è del Mo. Peter Braschkat; l’ingresso a tutti i concerti, libero.

Il cuore della manifestazione è costituito, come di consueto, dai due concerti di Pasqua: sabato 30 marzo con l’Orchestra sinfonica Milano Classica diretta dal Mo. Michele Brescia, al pianoforte Cristiano Burato, e domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, con il coro e l’orchestra barocca Andrea Palladio diretta dal Mo. Enrico Zanovello, nella chiesa Collegiata. Di grande suggestione, come tradizione, la celebrazione ecumenica luterana e cattolica della Passione, venerdì 29 marzo nella chiesa evangelica della Santissima Trinità, officiata dal pastore dr. Christoph Meier e dal parroco don Francesco Scarin e l’accompagnamento musicale del Youtoo Brass Quintet. Da segnalare, nel programma, due appuntamenti speciali, entrambi all’auditorium di Palazzo dei Panni: il concerto del duo femminile Note Rosa, progetto di Monica Maranelli (pianoforte) e Priyanka Ravanelli (violino) di riscoperta di compositrici donne, mercoledì 27 marzo con introduzione di Marco Toniatti; e quello dell’Ensemble flautistico Il Conventello, in memoria di Monika Braschkat, giovedì 28 marzo.

Gli appuntamenti:

Martedì 26 marzo

Chiesa di Santa Maria Addolorata, Bolognano, ore 20.45

Smag, Scuola Musicale Alto Garda, e Conservatorio F. A. Bonporti

Archi di tempo e di spiritualità

Mercoledì 27 marzo

Auditorium di Palazzo dei Panni, Arco, ore 20.45

Duo Note Rosa: Monica Maranelli (pianoforte) e Priyanka Ravanelli (violino)

Corde resonanti

Appuntamento speciale per la Pasqua Musicale Arcense

Introduce Marco Toniatti

Giovedì 28 marzo

Auditorium di Palazzo dei Panni, Arco, ore 20.45

Ensemble flautistico Il Conventello

In concerto

Appuntamento speciale in memoria di Monika Braschkat

Venerdì 29 marzo

Chiesa evangelica della Santissima Trinità, Arco, ore 16

Celebrazione ecumenica della Passione

Officiata dal pastore dr. Christoph Meier e dal parroco don Francesco Scarin

Accompagnamento musicale del Youtoo Brass Quintet

Celebrazione religiosa ecumenica, luterana e cattolica

Sabato 30 marzo

Salone delle feste del Casinò municipale, Arco, ore 20.45

Orchestra sinfonica Milano Classica

Concerto sinfonico

Pianoforte: Cristiano Burato

Direttore Michele Brescia

Domenica 31 marzo

Chiesa Collegiata, Arco, ore 20.45

Coro e orchestra barocca Andrea Palladio

Concerto di Pasqua

direttore Enrico Zanovello

Domenica 7 aprile

Salone delle feste del Casinò municipale, Arco, ore 17

Orchestra di fisarmoniche Città di Arco

Concerto di primavera

direttore Stefano Pezzato

presenta Patrizia Pacchera

Sabato 13 aprile

Centro internazionale Via Pacis, Arco, ore 20.45

Gruppo WAY, Music Worship School Via Pacis

Worship for Peace

progetto di Gigi Pepè

direzione artistica di Mariarita Cazzaniga

Pasqua Musicale Arcense

Comune di Arco in collaborazione con:

Coordinamento teatrale trentino

Parrocchia di Arco e di Oltresarca

Parrocchia del Romarzollo

Comunità evangelica di Merano

Associazione Via Pacis, Arco

Circolo di cultura La Palma

Conservatorio F. A. Bonporti di Trento e Riva del Garda

Progetto Corde Resonanti

Smag, Scuola Musicale Alto Garda

*

Foto: da https://www.nicolaulivieri.it