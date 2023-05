MUSE – TRENTO * “GERMOGLI“: « APPUNTAMENTO AL GIARDINO BOTANICO ALPINO, TRA VISITE GUIDATE – BAGNI DI FORESTA (3-4/6) »

16.35 - mercoledì 31 maggio 2023

Germogli. Il risveglio del giardino. Giardino Botanico Alpino, Viote del Monte Bondone sabato 3 e domenica 4 giugno 2023, dalle 9 alle 18. 00. Ingresso libero, attività a pagamento.

La bella stagione è appena iniziata e – anche ad alta quota – spuntano i primi germogli e le prime fioriture. Il Giardino Botanico Alpino alle Viote del Bondone si prepara a celebrare il risveglio dal riposo vegetativo invernale con due giorni speciali di porte aperte, sabato 3 e domenica 4 giugno , yoga tra i fiori, bagni di foresta e laboratori creativi.

“Germogli. Il risveglio del giardino” si inserisce in un’iniziativa più ampia, denominata “Appuntamento in Giardino” e promossa dall’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, che propone a tutti i giardini italiani una sorta di festa dei giardini con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani. La manifestazione nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

“Germogli, il risveglio del Giardino”, sarà quindi una 2 giorni dedicata a riconnettersi con la natura mentre la vegetazione alpina si risveglia dall’inverno e costituisce il primo appuntamento di una programmazione tutta dedicata alla natura, alla flora e alla fauna del Monte Bondone che, come ogni anno animerà la sede in alta quota del MUSE di Trento. Tra le novità, la possibilità di cimentarsi nel Forest Bathing, esperienza immersiva tra gli alberi all’insegna del benessere psico-fisico, della lentezza, di un’impronta ecologica leggera e sostenibile nel verde delle Viote.

Il programma prende avvio sabato 3 giugno alle 10 con Libera la mente, yoga in Giardino, lezioni di Hatha Yoga immersi nella natura, accompagnate da consigli sull’impiego di oli essenziali, fiori e piante fitoterapici.

A cura di Michela Thika. Alle 11 e alle 15, Visita alla scoperta del Giardino, una passeggiata tra le roccere, i laghi alpini e prati fioriti per osservare da vicino le forme e i colori di piante provenienti da rilievi montuosi di tutto il mondo. Alle 14.30, infine, Bagno di foresta a cura ECO SELVATICA di Anna Molinari.

Si inizia di buon mattino, domenica 4 giugno, con Fioriture di lana un workshop di lavorazione della lana cotta di pecore trentine e realizzazione di un fiore montano, per adulti e bambine/i a partire dalle 9.30. A cura di Lucia D’Amato.

Alle 11 e 15 Visita alla scoperta del Giardino.