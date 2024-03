ENPA * GRANDI CARNIVORI: « IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO DÀ VIA LIBERA ALLA LEGGE AMMAZZA-ORSI, IL GOVERNO LA IMPUGNI O CI RIVOLGEREMO ALL’EUROPA »

07.27 - martedì 5 marzo 2024

Consiglio di Trento dà via libera a legge ammazza-orsi, Enpa: “Uno scandalo! Governo la impugni o ci rivolgeremo all’Europa”. Il Consiglio provinciale di Trento ha dato il via libera con 19 Sì, 2 No e 11 astenuti al disegno di legge 11, promosso dall’assessore provinciale Roberto Failoni, che dà la possibilità all’amministrazione di abbattere fino a 8 orsi all’anno . “Una vergogna! Non permetteremo – afferma l’Ente Nazionale Protezione Animali – che dopo M90 altri sette orsi vengano uccisi.

Ci rivolgiamo alla premier Giorgia Meloni per chiedere al Governo di intervenire e impugnare la legge davanti alla Corte Costituzionale , affinché si pronunci sullo scempio normativo voluto da Fugatti per armare i fucili contro gli orsi. Orsi che, fino a prova contraria, sono ancora una specie particolarmente protetta dalle norme europee e da quelle italiane. Chiediamo che il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, faccia da capofila in questo intervento del Governo, un atto che consideriamo necessario, un dovere morale e istituzionale da parte del Governo. Ministro che recentemente aveva finalmente preso posizione sulla necessità di una seria politica di prevenzione da parte della Pat, come nel caso dell’adozione a tappeto dei cassonetti anti-orso”.

“Il DDL “ursicida” – continua Enpa – è un provvedimento di inaudita crudeltà che autorizza a sparare nel mucchio e che rappresenta una serie e concreta minaccia alla conservazione della specie. Come Enpa ci mobiliteremo in ogni sede e con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Per questo se il Governo non intendesse impugnare questa orribile ed inaccettabile legge siamo già pronti a rivolgerci all’Unione europea. E questo, ovviamente, significherebbe la probabile apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia per la violazione della Direttiva Habitat. Una scelta quindi che, non solo affermerebbe la colpevole inerzia dei nostri politici ma comporterebbe, anche, pesanti conseguenze per i cittadini italiani che sarebbero esposti alle salatissime multe di una procedura di infrazione. Un insulto ai numerosissimi italiani che amano gli animali e che vorrebbero che piuttosto il Governo cambiasse rotta e adottasse una serie politica di tutela”.