PAT * PIANO NAZIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SICUREZZA SETTORE IDRICO (PNIISSI): « DALLA GIUNTA GLI INDIRIZZI ALLE STRUTTURE, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL MINISTERO »

sabato 7 ottobre 2023

La Giunta provinciale ha dato disposizioni per il coordinamento delle diverse strutture provinciali interessate all’implementazione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico, per quanto riguarda il settore irriguo e della protezione civile e per i Comuni per il settore idropotabile. In tal modo sarà possibile avere un quadro completo di tutti gli interventi che il Trentino intende proporre per l’inserimento nel Piano.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha attivato il 21 giugno 2023 un avviso di apertura della finestra temporale per le presentazione delle proposte di interventi da inserire nel Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI). La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 30 ottobre 2023.

Le proposte possono essere presentate dalla Provincia e, per quanto riguarda gli interventi nel settore idrico, dai Comuni interessati.

Il Piano è finalizzato alla programmazione di interventi nel settore dell’approvvigionamento idrico primario, anche ad uso plurimo, compresa la realizzazione di nuovi serbatoi per l’accumulo e la regolazione di risorsa idrica, nonché di interventi relativi alle reti idriche di distribuzione. Gli interventi da considerarsi prioritari per l’inserimento nel Piano sono quelli volti alla prevenzione del fenomeno della siccità, al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche.

Il PNISSI è lo strumento di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico che unifica le risorse altrimenti disperse su più piani e livelli, semplificando le procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati.

Per gli interventi irrigui e di protezione civile di interesse provinciale, il Dipartimento Agricoltura ed il Dipartimento protezione Civile Foreste e Fauna, provvedono all’individuazione degli interventi che si intende inserire nella piattaforma predisposta dal MIT, indicando la relativa priorità.

Per quanto riguarda il settore idropotabile, il Dipartimento Territorio trasporti ambiente energia e cooperazione con la collaborazione dell’Agenzia per le risorse idriche e l’energia e dell’UMST Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna, effettua la ricognizione presso i Comuni degli interventi che gli stessi intendono proporre.

Gli interventi censiti verranno poi sottoposti per la condivisione della Giunta provinciale il giorno 13 ottobre ed alla verifica di coerenza con la pianificazione a livello di Distretto idrografico.

I progetti descrittivi degli interventi proposti, verranno esaminati dal MIT secondo un modello di scoring (punteggio) basato su quattro aspetti: dimensione economico-finanziaria; dimensione ambientale; dimensione sociale; dimensione istituzionale e di governance (modello SIMS).

