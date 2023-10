PAT * GESTIONE RIFIUTI SPECIALI: « RINNOVATO L’ACCORDO PER ALTRI 2 ANNI, FINO AL 2025 LE AZIENDE AGRICOLE PROSEGUIRANNO L’ATTUALE SISTEMA DI RECUPERO »

06.06 - sabato 7 ottobre 2023

Gestione rifiuti speciali: rinnovato l’accordo per altri 2 anni. Fino al 2025 le cooperative e aziende agricole, zootecniche e consorzi agrari proseguiranno nell’attuale sistema di recupero del materiale di scarto. All’inizio della scorsa legislatura la Giunta provinciale aveva approvato un nuovo schema di accordo di programma della durata di 5 anni per la gestione nelle aziende agricole dei rifiuti speciali da loro stesse prodotti, (sia pericolosi che non) tra i quali quelli dall’utilizzo di prodotti fitosanitari e quelli risultanti dal rifacimento degli impianti. Avvicinandosi il termine dell’arco temporale (la scadenza è prevista per martedì 24 ottobre) e avuto il nullaosta dell’Appa la quale ha effettuato una ricognizione dell’impianto normativo senza ravvisare incompatibilità dell’accordo con le leggi di riferimento, la Giunta su proposta del suo vicepresidente ha deciso di prorogare di due anni la scadenza dell’accordo di programma.

Scopo dell’atto, sottoscritto nel 2018 con la Federazione Trentina della Cooperazione e le organizzazioni professionali di categoria, è quello di razionalizzare e semplificare le procedute di gestione dei rifiuti prodotti e, tra l’altro, stabilisce che i rifiuti possano essere trasportati dalla sede aziendale al punto di raccolta individuato senza particolari adempimenti amministrativi a carico dell’agricoltore.

Le principali semplificazioni per il trasporto dei propri rifiuti da parte degli agricoltori/allevatori (in qualità di produttori dei rifiuti), che sono state introdotte dall’Accordo di programma già dal 2018 e che sono state prorogate per due anni sono:

Non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;

Durante il trasporto dei rifiuti è sufficiente portare con sé – anziché il cd. formulario dei rifiuti (FIR):

− (all’andata) una copia del contratto di servizio stipulato dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di categoria (delle quali gli agricoltori/allevatori sono soci o iscritti) con il gestore della raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato;

− (al ritorno) una copia del documento di conferimento dei rifiuti rilasciato dal gestore della raccolta nell’ambito del circuito organizzato;

La conservazione per tre anni del documento di conferimento dei rifiuti rilasciato dal gestore della raccolta, esime l’agricoltore/allevatore dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.