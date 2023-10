PAT * STRADE E PISTE CICLABILI « NUOVI INTERVENTI PER 59 MILIONI, LA GIUNTA HA AGGIORNATO LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE »

17.58 - venerdì 6 ottobre 2023

Nuovi interventi su strade e piste ciclabili.La Giunta provinciale ha aggiornato la programmazione delle opere. Questa mattina la Giunta provinciale, con una delibera del presidente, ha aggiornato la programmazione delle opere relative alle arterie stradali e alle piste ciclopedonali sia sul fronte dei costi come pure la ridefinizione delle priorità. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 si sono modificati gli stanziamenti di alcuni capitoli interessati dal Dopi (Documento di programmazione degli interventi) e ora è stata aggiornata la programmazione degli interventi con rimodulazioni di spese, in alcuni casi verso l’alto a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prima e di modifiche o approfondimenti progettuali.

Per quanto riguarda la parte relativa alla viabilità sono state prese le seguenti decisioni:

• Variante di Ponte Arche (commissariata): viene aumentata la spesa per 45,2 milioni euro. Il considerevole aumento è motivato dagli approfondimenti in corso sul progetto preliminare originario, risalente al 2010, con relativo adeguamento alle norme antincendio ma pesa – come purtroppo accade da qualche anno – il notevole rincaro delle materie prime.

• Ci sono poi variazioni aggiuntive, per varianti e aumenti dei costi, relative ad altri interventi già programmati per quasi due milioni di euro (1,735).

Sono stati quindi programmati alcuni nuovi interventi: la messa in sicurezza dell’incrocio fra la SP 7 e Via della Clesura nell’abitato di Coredo, per 950 mila euro; la nuova rotatoria di Cavalese all’incrocio tra la SS 48, via Pizzegoda, via Rossini e via Lagorai per l’importo complessivo di un milione di euro; la realizzazione di un marciapiede nelle frazioni roveretane di Noriglio lungo la SP 2 (1,7 milioni di euro) e di Marco lungo la SS 12, in via Varini” (1,3 milioni di euro), a Caldonazzo lungo la SP 1, (0,4 milioni di euro), in località Gasperi (comune di Lavarone) lungo la SS 349 (1,1 milioni di euro); l’adeguamento stradale di via Noval Cauda, nella località di Peio Paese, con realizzazione di un marciapiede a sbalzo (0,95 milioni di euro) e nel tratto che collega la frazione di Pejo Fonti con la località di Pejo Paese (via di Noval Cauda) con realizzazione di un marciapiede a monte (0,55 milioni di euro). La somma complessiva aggiuntiva prevista per gli interventi stradali è, quindi, di circa 56 milioni di euro di cui 9,150 per i nuovi interventi, al netto delle somme previste per i fondi di riserva.

Per quanto concerne le ciclabili, invece, si è integrata la spesa prevista per gli interventi sulle piste ciclopedonali in Val di Non (780 mila euro) relativamente al tratto Cles – Mostizzolo e in Val di Sole (un milione di euro), relativamente alla ciclabile in Val di Rabbi. Infine, è in programma anche il nuovo intervento di sistemazione e adeguamento della ciclovia della Valsugana nell’abitato di Borgo Valsugana (0,9 milioni di euro). La somma complessiva aggiuntiva per gli interventi sulle piste ciclopedonali è di 2,785 milioni di euro (2.785.161, 98).