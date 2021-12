TRENTO FUNIVIE SPA * MONTE BONDONE: « SCI NOTTURNO A PARTIRE DAL 23/12 OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 20.00 ALLE 22.30, CON IL NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED »

Happy Snow: inizia il divertimento sotto le stelle con lo Sci notturno sul Monte Bondone. La Società Trento Funivie è lieta di comunicare l’apertura degli appuntamenti

HAPPY SNOW, lo sci notturno a partire dal 23 dicembre 2021, ogni martedì e giovedì sera, dalle 20.00 alle 22.30 con il nuovo sistema di illuminazione a LED a basso impatto energetico!

Per la serata di giovedì 23 dicembre 2021, si potrà sciare sulle piste Cordela e Diagonale Montesel. Il prezzo dello skipass notturno è di euro 18,00 per gli adulti ed euro 14,00 per ragazzi e bambini. E’ possibile l’acquisto online sul sito www.skimontebondone.it oppure dalla App Monte Bondone, con possibilità di ritirare lo skipass alla cassa automatica di Vason. Sarà poi aperto il punto cassa presso la partenza della seggiovia Montesel.

Si invitano tutti gli Operatori Turistici ed i loro clienti a seguire tutti gli aggiornamenti collegandosi sia sulla pagina Facebook facebook.com/montebondone quanto sul nostro sito internet www.skimontebondone.it, a comunicare con la Società Trento Funivie al n. 0461/829990.