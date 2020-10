PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 30 OTTOBRE / 222 NUOVI CONTAGI, DUE I DECESSI E 2.800 TAMPONI REALIZZATI »

Coronavirus: 222 nuovi contagi, 2 decessi, 2.800 tamponi. Sono 222 i casi positivi evidenziati oggi dal rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi i sintomatici sono 114. Nel dettaglio, tra i nuovi casi figurano 45 persone che hanno 70 o più anni, a conferma della necessità di porre in atto tutte le misure comportamentali possibili a preservare la salute delle persone anziane.

I deceduti sono 2, mentre i ricoveri sono saliti a 127, di cui 9 in rianimazione. L’Azienda dà conto inoltre di altri 27 casi di bambini e ragazzi in età scolare in merito ai quali gli approfondimenti delle prossime ore potrebbero avere come conseguenza l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 159).

Molto alto il numero di tamponi: ieri ne sono stati analizzati 2.861, di cui 1.930 all’Ospedale Santa Chiara e 931 dalla Fem.