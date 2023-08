UDC (TN-AA) * ELEZIONI TRENTINO: « PUNTIAMO SULLA NOSTRA CAPOLISTA FLAIM, PER SOSTENERE LA CONTINUITÀ DELLA MAGGIORANZA USCENTE »

08.32 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Come ben sapete il nostro Partito, in vista delle prossime elezioni regionali, in Trentino, ha deciso per sostenere in continuità la maggioranza uscente e la ricandidatura di Maurizio Fugatti. Ciò per dare completamento ad un percorso che mirava ed ancora mira a scardinare un sistema che aveva trasformato tra il 2003 ed il 2013 la macchina amministrativa della Provincia Autonoma di Trento nell’estensione organizzativa di un singolo partito, minando alle fondamenta l’impianto stesso della nostra Autonomia regionale.

Lo faremo puntando su una capolista di indubbia competenza ed esperienza come la dottoressa Cristina Flaim e tante brave persone Libere e Forti.

Con l’ambizione di dare rappresentanza a quelle istanze che troppo spesso sono state isolate e confinate con l’uso deliberato, pretestuoso e strumentale di “steccati linguistici” costruiti per isolare ogni dissenso.

Il rischio che all’avversario si voglia togliere l’agibilità politica e lo spazio del confronto c’è sempre e lo abbiamo tutti provato con l’introduzione delle leggi speciali durante quell’emergenza di Protezione civile che fu artatamente prorogata da dei governi ormai privi del consenso popolare.

Noi non vogliamo che ciò possa succedere di nuovo.

Il sacrificio di Aldo Moro, che morì per l’ambizione di dare compimento alla vocazione democratica della Repubblica e portare a far parte di un meccanismo di alternanza democratica quel PCI sostenuto dall’Unione Sovietica e di cui Aldo Moro restava un fiero avversario, è stato e resta un paradigma per chiunque ami questa Democrazia. Per questo abbiamo deciso sia preferibile includere piuttosto che escludere. Di rappresentare un impegno anziché promettere per poi deludere.

Sarà uno sforzo importante ed avremo bisogno dell’impegno di ciascuno.Ci contiamo.Nei mesi che mancano al voto e nel voto del 22 ottobre prossimo, dove vogliamo che la gente a votare ci vada.

C’eravamo, CiSiAMO! e ci saremo.

*

Roberto Dal Rì

Commissario Straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige/ Südtirol

#ilcentrodeltrentino

#alcentroindiemitte