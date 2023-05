RAI * STRAGE DI CAPACI – 31MO ANNIVERSARIO: « AL VIA LA PROGRAMMAZIONE SU RAI 1 LUNEDÌ 22 MAGGIO, CON BRUNO VESPA CHE INTERVISTERÀ ROSARIA COSTA E TINA MONTINARO »

12.00 - sabato 20 maggio 2023

Con un palinsesto dedicato su reti, testate e web, Rai celebra la Giornata della Legalità nel 31° anniversario della strage di Capaci in cui, il 23 maggio 1992, hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. La stessa sorte è toccata, 45 giorni dopo, il 19 luglio, a Paolo Borsellino, ucciso a Palermo con cinque agenti di scorta. Il Servizio Pubblico ospita, inoltre, sulle sue reti, da martedì 16 maggio per una settimana, lo spot della Presidenza del Consiglio per la campagna “Fondo vittime mafia e reati violenti” e lo spot istituzionale Rai realizzato in collaborazione con la Fondazione Falcone.

La programmazione si apre su Rai 1 lunedì 22 maggio con Bruno Vespa che intervista Rosaria Costa e Tina Montinaro, vedove di due degli agenti della scorta di Falcone, ospiti a “Cinque minuti”, alle 20.30. Alle 23.25, invece, è proposto lo speciale “Vittime collaterali – Lotta alla mafia”, condotto da Emma D’Aquino. Martedì 23 maggio, Tgunomattina, in onda alle 6.30, si collega con Capaci per la deposizione della corona sul luogo della strage. Alle 9.05, a “Uno Mattina”, parla Angelo Corbo, il poliziotto della scorta sopravvissuto all’attentato di Capaci. Alle 9.50, è “Storie italiane” a proporre approfondimenti legati al tema della Giornata. Alle 10.30 la diretta a cura del Tg1 dal titolo “Palermo Giornata della Legalità”, condotta da Elisa Anzaldo, vede tra gli ospiti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la professoressa Maria Falcone, il procuratore Capo di Palermo, De Lucia, e il vice Comandante dei Ros, colonnello Valerio, che ha catturato l’ultimo stragista di mafia, Matteo Messina Denaro. Alle 10.05 è “La vita in diretta” a seguire la Cerimonia presso l’Albero Falcone in Via Notarbartolo a Palermo. La programmazione di Rai 1 proseguirà lunedì 29 maggio alle 23.40 con il doc di Simone Manetti “Me l’aspettavo – il sorriso di Don Puglisi”.

Nel corso della giornata spazio alla ricorrenza anche su Rai 2 con Tg2 Italia alle 10 e con “I fatti vostri” alle 11.10. Su Rai 3, invece, l’anniversario sarà ricordato da “Il cavallo e la torre” di lunedì 22 maggio alle 20.40, mentre martedì 23 maggio se ne parla ad “Agorà”, alle 8, e a “Tg 3 – Fuori Tg” alle 12.25. Alle 13.15 è la volta di “Passato e Presente” con una puntata dedicata al coraggio di Falcone e Borsellino; alle 16 c’è il doc “La prima donna che”, alle 16.10 in prima tv il doc d’animazione “Tufo” (in replica domenica 28 maggio alle 17.15 su Rai Gulp). Venerdì 26 maggio, alle 21.20, il film di Marco Bellocchio “Il traditore”, con Pierfrancesco Favino racconta la storia del pentito Buscetta.

Anche le testate, oltre al racconto delle cerimonie ufficiali, dedicheranno ampi spazi informativi alla ricorrenza nelle varie edizioni dei Tg, dei Gr e su RaiNews.it. Da segnalare, alle 24 su Rai 3, Tg3 Linea Notte interamente dedicato all’anniversario e il servizio della Tgr Puglia che ricorda una vittima pugliese, Antonino Montinaro, agente di scorta di Falcone.

Ricchissima la programmazione di Rai Cultura, con un palinsesto dedicato su Rai Storia, a partire da “Il giorno e la Storia” che ricorda la strage di Capaci alle 00.10 di martedì 23 maggio, con repliche successive. Alle 9.00, poi, Il professor Giovanni De Luna e Paolo Mieli analizzano l’inizio della lotta alla mafia in “Passato e Presente”, mentre dalle 9.30 rivivono – tra speciali e documentari – le storie di chi ha pagato con la vita il proprio impegno antimafia come il Procuratore Pietro Scaglione, la prima vittima; Cosimo Cristina, Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato, cronisti del giornale Antimafia L’Ora; il commissario Boris Giuliano, i magistrati Cesare Terranova e Rocco Chinnici. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio anche al ricordo del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella; del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; di don Pino Puglisi; e di Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone.

Alle 19.30, poi, “Telemaco” rilegge con Carla Oppo due esperienze simbolo della ribellione civile alla mafia: il Comitato dei lenzuoli bianchi e le Donne del digiuno.

Alle 20.30 obiettivo su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a “Passato e Presente” con Paolo Mieli e il professor Salvatore Lupo, mentre i due magistrati uccisi da Cosa Nostra sono protagonisti anche del doc “Falcone e Borsellino. C’era una volta a Palermo” che racconta l’amicizia tra i due.

Si chiude, alle 23.45, con un omaggio a Libero Grassi, l’imprenditore palermitano, ucciso dopo aver “sfidato” i suoi estorsori.

Rai Scuola dedica alla Giornata della Legalità, alle 17.30, lo Speciale “La gente fa il tifo per noi” sul fenomeno del movimento dei lenzuoli e sul portale web ripropone l’intervista di Andrea Barbato a Giovanni Falcone del 1991, un anno prima della sua morte.

Altri contributi, infine, sul portale di Rai Cultura: il web doc “La Giornata della Legalità” con video, fotogallery, testi e infografiche sul tema, lo Speciale “Caro Giovanni, caro Paolo” e – nella sezione Cinema del portale – il film “L’attentatuni”.

Rai Movie propone alle 19.15 il film di Fiorella Infascelli, “Era d’estate”, con Beppe Fiorello, Massimo Popolizio, Valeria Solarino.

Ampia anche l’offerta di Rai Digital su RaiPlay, con proposte che vanno dal cinema alla fiction, dal teatro ai documentari, ai contributi di Rai Teche. Tra i titoli, i film “Era d’estate” di Fiorella Infascelli; “U muschittieri”, regia di Vito Palumbo; “La mafia uccide solo d’estate”, regia di Pierfrancesco Diliberto; le fiction “Giovanni Falcone. L’uomo che sfidò Cosa Nostra”, regia di Andrea e Antonio Frazzi, e “L’attentatuni” di Claudio Bonivento; i documentari “Chiedi chi era Giovanni Falcone” di Gino Clemente; “Giovanni Falcone, il peso delle parole”, “Giovanni Falcone – C’era una volta a Palermo” di Graziano Conversano; “Nella terra degli infedeli” di Salvatore Cusimano; “Frammenti di un discorso morale – Falcone e Borsellino, la Tv, le parole” di Andrea Salerno; l’antologia di Teche “Le parole di Falcone”; lo spettacoli teatrale “Falcone – Il tempo sospeso del volo”. La piattaforma RaiPlay Sound darà evidenza all’anniversario proponendo dal proprio catalogo podcast original, serie audio, come “23 maggio: la strage di Capaci”; “Va tutto bene. Trent’anni senza Falcone e Borsellino”; “Ferite”. Dagli archivi Rai si renderanno disponibili le versioni radiofoniche di “Le parole di Falcone”; “Falcone contro Riina: la guerra di Cosa Nostra”, “Francesca Morvillo donna di legge”.

La giornata della Legalità sarà seguita con grande impegno anche dalla radio. Su Radio 1 sono previsti servizi e interviste nei Gr e nei programmi “Radio Anch’io”, “Che giorno è”, “Menabò” e “Zapping”. Radio 2 dedicherà approfondimenti ne “I Lunatici”; “Caterpillar”, “La Sveglia di Radio2”, “Caterpillar AM” e “Non è un Paese per Giovani”, mentre per Radio 3 seguirà la ricorrenza nei programmi “Radio 3 Fahrenheit” e “Tutta la città ne parla”. Infine, Radio Techetè dedicherà a Falcone una puntata di “Viaggio nel tempo, dal passato al futuro”, condotto da Giacinto De Caro.