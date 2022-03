MUSE – TRENTO * “ LA VITA SEGRETA DEL TASSO “: « APPUNTAMENTO CON MARCO COLOMBO, MERCOLEDÌ 15 MARZO ORE 18,30 »

11.24 - venerdì 11 marzo 2022

Incontro con … La vita segreta del tasso con Marco Colombo, fotografo e naturalista. Modera Osvaldo Negra, zoologo MUSE.

Mercoledì 15 marzo 2022 | ore 18.30

MUSE – Museo delle Scienze

in diretta Facebook

Anche se sembra comune, non è assolutamente facile da osservare. Ma chi è il tasso, cosa combina nelle sue scorribande notturne e cosa fa durante il giorno? Martedì 15 marzo 2022 alle 18.30 il MUSE – Museo delle Scienze di Trento ospita Marco Colombo, naturalista, fotografo e autore del libro fotografico “Il bosco delle maschere. La vita segreta del tasso”, frutto di anni di ricerche sul campo con immagini inedite mai realizzate prima in Italia.

Oltre 400 ore di appostamenti e 73 mila ore di monitoraggio video per capire la vita segreta del tasso. La specie, in passato perseguitata e diminuita, è oggi tornata comune e diffusa, ma – come testimonia l’ultima fatica di Marco Colombo – rimane molto difficile da osservare e fotografare. Mustelide dalle abitudini notturne, il tasso (Meles meles) è infatti un animale schivo e solitario, estremamente importante per l’equilibrio degli ecosistemi.

“Si tratta di un mammifero tipicamente notturno, ma per questo progetto – rivela l’autore – ho voluto fotografare sempre in luce ambiente, senza fototrappole o flash, in quella minima frazione diurna della sua vita. È stato un lavoro psicologicamente molto provante e ad un certo punto ho pensato di mollare. Eppure, a furia di insuccessi e centinaia di ore seduto nel bosco immobile, tutti i tasselli alla fine si sono incastrati, e sono riuscito a raccogliere il materiale per questa nuova investigazione naturalistica”.

Ne è nato un libro fotografico, “Il bosco delle maschere. La vita segreta del tasso” (Pubblinova Edizioni Negri, 2021), che martedì 15 marzo alle 18.30 verrà presentato – con tutti i retroscena e le curiosità del caso – al MUSE per la prima data del tour di presentazione (qui il link per iscriversi).

A moderare l’incontro, lo zoologo del MUSE Osvaldo Negra, che insieme all’autore coinvolgerà il pubblico alla scoperta degli aspetti più interessanti della biologia di questo “animale mascherato”, nonché delle problematiche per la sua conservazione, legate per lo più agli investimenti stradali.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del MUSE.

Biografia

Marco Colombo (1988) | Naturalista, fotografo e divulgatore scientifico, muove i primi passi nell’ambito della fotografia naturalistica intorno agli anni 2000, cercando di coniugare la passione per la natura e il congelamento degli istanti. Istruttore subacqueo e guida ambientale AIGAE, è laureato presso l’Università degli Studi di Milano in Scienze Naturali. Docente al master in Comunicazione della Fauna dell’Università dell’Insubria di Varese e consulente scientifico della trasmissione TV Geo su RAI3, ha curato e collaborato alla realizzazione di libri, fotografici e di identificazione, oltre a numerose mostre personali e collettive sulla natura italiana, conferenze e proiezioni. Le sue foto hanno vinto o ricevuto menzioni speciali in diversi concorsi internazionali, come Asferico, GDT European Wildlife Photographer of the Year, Festival Mondial de l’Image Sous-Marine e soprattutto Wildlife Photographer of the Year nel quale è stato tre volte vincitore di categoria (2011-2016-2018).