https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-30-alle-17.20.31.png 228 1033 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-10-30 17:21:152020-10-30 17:21:15MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI A venerdì 30 ottobre IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A VENERDì 30 OTTOBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »