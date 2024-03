PAT * BYPASS FERROVIARIO: « RIGORE TECNICO SCIENTIFICO E TRASPARENZA ISPIRANO L’AZIONE DI APPA »

17.52 - giovedì 7 marzo 2024

Bypass di Trento, rigore tecnico scientifico e trasparenza ispirano l’azione di APPA. Con riferimento ad alcune dichiarazioni riportate oggi dai giornali, che peraltro contengono una serie di imprecisioni di natura tecnica, preme precisare che se sono legittime eventuali critiche, sono del tutto inaccettabili affermazioni lesive del ruolo di terzietà istituzionale dell’Agenzia della Provincia autonoma di Trento, suffragato da un rigoroso approccio tecnico scientifico e da completa trasparenza rispetto alla gestione delle informazioni.

Continueranno quindi le attività di controllo delle attività in piena terzietà, come peraltro fin qui assicurato, e nel perseguimento di tutti gli obiettivi di interesse pubblico che accompagnano la realizzazione di quest’opera e le azioni per la bonifica del SIN Trento Nord.

“La dialettica, fisiologica su temi tanto importanti, non deve mai trascendere in valutazioni superficiali rispetto alla professionalità messa in campo – rileva l’assessore provinciale con delega all’ambiente Giulia Zanotelli -. Mi auguro sia sempre più compreso il fatto che il lavoro di Appa, che come noto collabora anche con la Procura della Repubblica, costituisce una doverosa importante garanzia per tutti i cittadini”.