ON. URZÌ (FDI) * FUGATTI A RTTR DICHIARA: « CON LA MIA STRATEGIA “NON VUOL DIRE CHE VINCIAMO” » (VIDEO)

13.05 - sabato 1 luglio 2023

Fugatti a Rttr dichiara: con la mia strategia “non vuol dire che vinciamo” – Urzì (FdI): non possiamo permetterlo! Raramente, per non dire mai, ho assistito ad un candidato di una coalizione che dichiara di essere consapevole di rischiare di perdere, o per meglio dire di avere fatto delle scelte, di rivendicarle ma di sapere perciò di essersi messo nella condizione di potenziale perdente.

Quando il presidente della provincia di Trento uscente Maurizio Fugatti avrà il tempo e l’interesse, messa da parte una certa ormai eccessiva dose di alterigia, di confrontarsi con il primo partito italiano e trentino avrò occasione di dirgli che sono parse davvero imprudenti verso i trentini le sue dichiarazioni a RTTR (Trentino in diretta) con cui dopo avere rivendicato la scelta di ignorare Fratelli d’Italia ha invece rivendicato quella di allargarsi esclusivamente al partito autonomista Trentino tirolese concludendo: “Ma non vuole dire che vinciamo, sia chiaro”.

Ora Fratelli d’Italia avrebbe la presunzione invece di vincere le prossime elezioni provinciali rivendicando lo schema messo in campo dal primo momento ossia quello di una coalizione larga e soprattutto condivisa al contrario dello schema proposto da Fugatti ossia di una coalizione chiusa e blindata sul suo nome, sulla ristretta cerchia di fedelissimi alla sua esclusiva persona, con tanto di accordi personali e non di coalizione, a costo anche di perdere.

A questo punto appare chiaro che Fugatti avrebbe già deciso il suo schema di gioco, costruito sulla sua persona, sul quale peraltro egli stesso in televisione dichiara di essere potenzialmente condannato a perdere.

Sono esattamente le condizioni che Fratelli d’Italia non può condividere e che Fratelli d’Italia ritiene non condividano neanche molti degli attuali alleati del presidente uscente che hanno tutt’altro che la volontà di partecipare ad una esperienza elettorale perdente.

Il timore è di una rigidità esclusivamente di una piccola ma influente porzione della coalizione di cui siamo, e rivendichiamo per lealtà come sempre, ancora parte convintamente sino alla fine della legislatura.

La convocazione annunciata sulla stampa solo di una parte della coalizione, anche di componenti che non hanno condiviso il programma del 2018 ma senza Fratelli d’Italia non può che ulteriormente aggravare il giudizio di scetticismo sulla strategia tutta personale del presidente uscente Fugatti proprio mentre dall’interno del suo stesso partito ormai, come da molti dei suoi stessi alleati sempre più scettici su questa strategia dell’isolamento, si levano appelli ad un approccio con il primo partito di governo nazionale il primo partito, secondo i dati elettorali disponibili anche in Trentino, ossia Fratelli d’Italia. Ormai è chiaro, dopo le dichiarazioni a RTTR che anche la convinzione di autosufficienza del blocco senza la componente trainante di Fratelli d’Italia in Trentino non sia più vincente anzi destinata alla sconfitta, paradossalmente per ammissione non degli avversari ma dello stesso presidente uscente Fugatti che rinuncia però ancora ad ogni tipo di confronto. Ne prendiamo atto.

Ciò nonostante per puro senso di responsabilità ribadiamo al presidente uscente Fugatti che rimarrà aperta la possibilità di un confronto esclusivamente di fronte al vertice nazionale anche del nostro partito di chiarimento sulla collocazione della sua figura dentro o fuori la coalizione che governa il paese intero e dal quale, abbiamo ribadito 1000 volte, discendono per impegno della presidente del consiglio Meloni stessa, le migliori opportunità per l’autonomia del Trentino, opportunità che pare invece il presidente Fugatti non voglia cogliere per un arroccamento esclusivamente personalistico ed una strategia che egli stesso definisce potenzialmente perdente. Ma vorranno tutti gettarsi dalla rupe solo per cieca obbedienza?

Alessandro Urzì

Commissario provinciale FdI Trentino