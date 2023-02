TRENTINOLIBERO.IT * MIGRAZIONI: « DAL BLOCCO ALLO SBLOCCO (NAVALE), GIÙ LA MASCHERA MELONI »

18.27 - mercoledì 22 febbraio 2023

Dal blocco allo sblocco (navale): giù la maschera Meloni.

Trento, 22 febbraio 2023. – di Claudio Taverna

1 gennaio – 21 febbraio 2023 sbarchi 12.372,1 gennaio – 21 febbraio 2022 sbarchi 4.701, 1 gennaio 2021-21 febbraio 2021 3820 (Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza) Ciò significa che in questi primi mesi del governo Meloni gli sbarchi di clandestini sono quasi triplicati rispetto al 2022.

Spontanea la domanda. Che fine ha fatto il roboante blocco navale (prima nazionale, poi europeo) sul quale tanto è da tempo insisteva l’attuale capo del governo? Il c.d. blocco navale è quello di prima e di sempre. Guardia Costiera e Marina Militare navigano il Mediterraneo in soccorso di barconi, barchini e gommoni……. straccolmi di clandestini, che come è noto, solo in piccolissima parte hanno diritto di asilo, mentre tutti gli altri dovrebbero essere rimpatriati.

Ormai la pressione immigrazione è insostenibile sia dal punto di vista dell’ordine pubblico, sanitario e assistenziale e finanziario. Che cosa ha ottenuto la Meloni dall’Europa (Consiglio europeo del 9-10 febbraio scorso)? Niente se non un generico, ovvio riconoscimento che i confini d’Italia sono i confini d’Europa e il rinvio delle decisioni ad una prossima riunione (tanto sul tema pochi ci sentono). Quindi Meloni, giù la maschera (siamo in quaresima), la tua soddisfazione per le conclusioni del C.d.E sono fuori luogo, datti una mossa.

(il manifesto di Giorgia Meloni ai tempi del blocco navale)